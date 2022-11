Los primeros vientos fuertes de Santa Ana de esta temporada implican un peligro de incendio crítico para California

(CNN) -- El sur de California enfrenta los primeros vientos fuertes de Santa Ana de esta temporada, que podrían causar condiciones propicias para incendios y su rápida propagación.



Las alertas por vientos fuertes se han emitido para gran parte de la zona, afectando a casi 15 millones de personas.

"Registraremos vientos de 88,5 a 120 km/h. Se tratan de ráfagas de viento del noreste muy fuertes y dañinas", dijo a CNN Carol Smith, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. "Al mismo tiempo los niveles de humedad estarán bajando sobre las montañas, para los valles y hacia las zonas costeras".

Desde las montañas de Santa Mónica y las áreas del sur, los vientos serán de 64 a 96 km/h, con áreas en las laderas con vientos potenciales de hasta 112 km/h, según Smith.

La baja presión está en la ubicación exacta para empujar fuertes vientos del noreste en el sur de California.

Los vientos se fortalecen a medida que avanzan a través de los pasos de montaña y cañones. En la región, los vientos soplan desde las regiones desérticas más secas, y a medida que los vientos bajan por las laderas occidentales, el aire se calienta y se seca aún más. Esto puede absorber rápidamente la humedad restante de las lluvias de la semana pasada, por lo que el peligro es tan alto incluso después de una semana húmeda.

La región fue empapada por la lluvia la semana pasada, pero según Smith, no fue suficiente para extinguir la amenaza de incendio.

"Los combustibles siguen siendo receptivos a un rápido crecimiento del fuego en gran parte de esta zona", dijo Smith. "Así que con estos fuertes vientos y los niveles de humedad bajando el miércoles, cualquier incendio que se desencadene es probable que exhiba una propagación muy rápida y un comportamiento de fuego extremo y una clara amenaza para la vida y la propiedad".

San Diego registró hasta 228 mm de lluvia la semana pasada. Aunque la amenaza de incendio no es tan grande como en otros lugares, sigue existiendo el peligro de que se produzcan incendios.

"La humedad relativa será en general de entre el 20 y el 25 por ciento durante el periodo de vientos más fuertes del miércoles por la mañana, bajando al 10 o 15 por ciento durante el final de la mañana y la tarde. La combinación de fuertes vientos y baja humedad relativa dará lugar a un período de condiciones climáticas críticas para el fuego el miércoles", dijo la oficina del servicio meteorológico en San Diego.

Una de las mayores preocupaciones es que los árboles caigan sobre las líneas eléctricas y provoquen incendios. Según Smith, esa amenaza puede provocar a veces apagones preventivos.

"Esta es una gran causa de incendios en nuestra zona, y por eso muchas veces, (las empresas de servicios públicos) realizan los cortes de energía", explicó Smith. "Esto es habitual, aunque no estamos seguros de que lo hagan con las recientes lluvias".

Se insta a los residentes a participar en el programa READY, SET, GO implementado por el condado Los Ángeles para que la gente esté preparada para eventos como este. Smith insta a la gente a tener una lista y una bolsa llena de documentos, medicamentos, artículos para sus mascotas y más.

A Red Flag Warning is in effect for Ventura Co. & much of LA County. Are you READY & SET for wildfire in your area? That means, defensible space around your home, and an emergency supply kit ready in case evacuations are ordered. #CAfire #CAwx https://t.co/sS0kr6lNZe pic.twitter.com/8PjSMPYw9N

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 15, 2022