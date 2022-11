Despiden a un profesor blanco en Texas luego de afirmar que su raza "es la superior"

Un profesor blanco de Pflugerville, Texas fue despedido tras mantener una "conversación inapropiada" con sus alumnos, según informaron las autoridades escolares. Crédito: Google

(CNN) –– Un profesor de una escuela secundaria en Pflugerville, Texas, fue despedido, informaron autoridades del distrito, este lunes después de que un video en redes sociales mostrara al maestro blanco cuando les dice a sus alumnos que su raza "es la superior".



"El viernes pasado, 11 de noviembre, los funcionarios del Distrito Escolar Independiente Pflugerville se enteraron de una conversación inapropiada que un profesor en la Escuela Secundaria Bohls tuvo con los estudiantes durante una clase de consejería", escribió el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville (PfISD), el Dr. Douglas Killian, en un comunicado. "Para la mañana del lunes, 14 de noviembre, el profesor en cuestión ya no era empleado de Pflugerville ISD y buscamos activamente un reemplazo", indicó la declaración.

Los videos de la conversación en cuestión se publicaron en las redes sociales la semana pasada.

En uno de los videos se puede ver al profesor cuando le dice a su clase multirracial: "En el fondo de mi corazón, soy etnocéntrico, lo que significa que creo que mi raza es la superior", y las reacciones de los estudiantes, dentro y fuera de cámara, son audibles.

Un alumno fuera de cámara pregunta: "¿Entonces los blancos son mejores que todos?".

El profesor responde: "Déjame terminar. Creo que todo el mundo piensa eso. Solo que no son honestos al respecto".

publicidad

Después de alguna otra discusión en el video, un alumno pregunta: "Dijiste que eres racista, ¿cierto?".

"Lo hice, sí, estoy tratando de ser honesto", responde el profesor.

No está claro de qué se habló antes y después de la grabación de los videos.

CNN no ha identificado a la persona o personas que grabaron los videos que circulan por internet y no ha obtenido los videos. Sin embargo sí accedió al audio de una parte de la conversación grabada de un padre que dijo que su hijo aparece en los videos.

En el audio, un alumno pide al profesor que repita. El profesor dice: "Dije: 'Soy racista'. Eso es lo que dije. ¿Sabes lo que significa?".

Las respuestas de los alumnos se sobreponen, y el profesor continúa: "Significa que, en el fondo de mi corazón, creo que mi raza es la superior. Eso es lo que significa ser racista".

El profesor en cuestión no ha sido identificado por PfISD, ni el distrito ha proporcionado ningún contexto adicional en torno a la conversación.

"Queremos reiterar que esta conversación no se alinea con nuestras creencias principales y no es un reflejo de nuestro distrito o nuestra cultura en la Escuela Secundaria Bohls", dijo Killian en su declaración. "La discusión de consejería fue inapropiada, inexacta e inaceptable; y este tipo de interacción no será tolerada en ninguna escuela del PfISD".

El superintendente se disculpó con los estudiantes y sus familias por cualquier "estrés o preocupación indebida" causada por los comentarios, y a los padres cuyos hijos aparecieron en el video, sin su conocimiento.

El profesor, que fue identificado a CNN por el padre, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.