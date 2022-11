Últimas noticias de la guerra en Ucrania del 15 de noviembre: se reportan varias explosiones en ciudades ucranianas

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo en Twitter el martes: "Los misiles rusos están matando gente y arruinando la infraestructura en toda Ucrania en este momento".

En medio de informes de ataques con misiles rusos en casi diez lugares de Ucrania, Kuleba agregó: "Esto es lo que Rusia tiene que decir sobre el tema de las conversaciones de paz. ¡Dejen de proponer a Ucrania que acepte los ultimátum rusos! Este terror solo puede detenerse con la fuerza de nuestro armas y principios".

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.

