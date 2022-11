Carlos Queiroz, entrenador de la selección masculina de fútbol de Irán, dice que los jugadores pueden protestar en el Mundial cumpliendo el reglamento de la FIFA

El gesto de un futbolista iraní ante las protestas en su país 0:55

(CNN) -- El entrenador de la selección masculina de fútbol de Irán dijo que sus jugadores están autorizados a protestar durante su participación en el Mundial de Qatar, siempre que esas protestas no infrinjan las normas de la FIFA. Carlos Queiroz hizo estos comentarios en una conferencia de prensa en Doha, Qatar, este martes.

"Los jugadores son libres de protestar como lo harían si fuesen de cualquier otro país, siempre y cuando se ajuste al reglamento del Mundial y esté dentro del espíritu del juego", dijo Queiroz, según reporta Reuters.

"Todo el mundo tiene derecho a expresarse", continuó Queiroz. "Ustedes están acostumbrados a arrodillarse en los partidos y algunos están de acuerdo, otros no, y en Irán es exactamente lo mismo".

Según Reuters, Queiroz se vio envuelto en un irritante intercambio con un reportero del canal británico Sky durante la rueda de prensa, que le preguntó: "¿Le parece bien representar a un país como Irán en este Mundial que reprime los derechos de las mujeres?".

El entrenador portugués respondió: "¿Cuánto me pagas por responder a esa pregunta?... No pongas en mi boca palabras que no he dicho".

"Creo que deberías empezar a pensar en lo que pasó con los inmigrantes en Inglaterra también. Ve a pensar en eso".

Irán se ha visto sacudido por las protestas contra el régimen desde septiembre, en la mayor manifestación de disidencia de los últimos años, desencadenada por la indignación ante la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral por no llevar supuestamente el hiyab correctamente.

Desde entonces, las autoridades iraníes han desatado una brutal represión contra los manifestantes, y han acusado a al menos 1.000 personas en la provincia de Teherán por su presunta participación.

Las fuerzas de seguridad han matado al menos a 326 personas desde que comenzaron las protestas hace dos meses, según la ONG Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega.

Queiroz convocó a su jugador estrella, Sardar Azmoun, para el próximo Mundial, a pesar de sus comentarios públicos de apoyo a las protestas antigubernamentales. Azmoun publicó varias veces en las redes sociales su apoyo a las protestas lideradas por mujeres.

Iranwire, un medio de comunicación de la oposición, informó que Queiroz había recibido presiones del Ministerio de Deportes de Irán para que dejara a Azmoun fuera de la selección para Qatar.

Irán comienza su participación en el Mundial el lunes contra Inglaterra. El país aspira a clasificarse para los octavos de final del torneo por primera vez en su historia.