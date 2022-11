Calendario de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: partidos, días y horarios

Argentina, ante su primer Mundial sin Maradona 4:40

(CNN Español) -- La selección de Argentina, una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, llega a Qatar con un invicto memorable de 36 partidos que consiguió en las eliminatorias sudamericanas y los partidos que ha disputado en los últimos tres años. Y para que no se te pase ningún partido de la albiceleste, aquí te decimos el calendario en Qatar.

Con el triunfo ante Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en noviembre, Argentina llegó a los 36 partidos sin conocer la derrota, superando la racha de invicta de Brasil (1993-1996) y de España (2007-2009). Además, quedó a solo un partido detrás de Italia, que tiene el récord de 37 partidos invicto (2018-2021).

Messi, el líder del equipo, sigue anotando, y Di María está enchufado.

Lo que haga Argentina en Qatar será atención global.

Por si fuera poco, no querrás perderte la participación de Lionel Messi en la que será probablemente su última Copa del Mundo.

Los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar

Argentina vs. Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre

Estadio Lusail

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

4:00 a.m. (hora CDMX)

5:00 a.m. (hora Miami)

11:00 a.m. (hora España)

Argentina vs. México

Sábado 26 de noviembre

Estadio Lusail

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

20:00 (hora España)

Polonia vs. Argentina

Miércoles 30 de noviembre

Estadio 974

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

20:00 p.m. (hora España)

Si Argentina termina primero en el Grupo C, enfrentaría en octavos de final al segundo del Grupo D (Dinamarca, Túnez, Australia, Francia).

Si Argentina clasifica segundo en su grupo, jugaría en octavos contra el primero del Grupo D.