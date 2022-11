Deniegan la fianza al sospechoso de matar a tres jugadores de fútbol de la Universidad de Virginia tras conocerse nuevas revelaciones

Detienen a sospechoso de tiroteo en la Universidad de Virginia 2:07

(CNN) -- Una audiencia judicial de este miércoles en Charlottesville denegó la fianza al estudiante acusado de matar a tres jugadores de fútbol americano de la Universidad de Virginia (UVA) después de una excursión escolar.



Según un testigo, el sospechoso Christopher Darnell Jones Jr. disparó a uno de los jugadores, Devin Chandler, mientras dormía, dijo el fiscal del condado de Albemarle. Sus compañeros de la UVA, Lavel Davis Jr. y D'Sean Perry, también murieron a tiros.

La audiencia de este miércoles también reveló que Jones fue acusado y condenado por conducción imprudente y atropello en 2021 y tuvo un cargo de armas ocultas el mismo año. Se suspendieron las sentencias para todos estos delitos.

Jones sigue detenido en la cárcel regional de Albemarle-Charlottesville, según los registros en línea. Se le asignó un defensor público hasta su próxima audiencia en diciembre, una audiencia de estado donde se discutirá si Jones ha contratado un abogado privado, dijo el fiscal del Condado de Albemarle James Hingeley.

Jones estaba de excursión el domingo con sus compañeros de la UVA para ver una obra de teatro en Washington, dijo un portavoz de la universidad.

Cuando el autobús regresó al campus de Charlottesville, según las autoridades, el joven de 22 años abrió fuego contra el autobús, terminando con la vida de Chandler, Davis y Perry.

Jones se enfrenta a tres cargos de homicidio en segundo grado y tres cargos de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, dijo el jefe de la policía de la UVA, Timothy Longo Sr.

También se enfrenta a dos cargos de lesiones dolosas, cada uno de ellos acompañado de un cargo de posesión y uso de un arma de fuego. Otras dos personas resultaron heridas en el tiroteo, dijo Hingeley.

El fiscal identificó a los heridos como Marlee Morgan y Michael Hollins.

Uno de ellos estaba en estado grave y el otro fue dado de alta del hospital, dijo este martes el portavoz de UVA Health, Eric Swensen. Swensen no identificó a ninguna de las dos personas.

Hollins, un corredor junior en el equipo de fútbol americano de la universidad, estaba intubado pero estable el martes por la mañana, dijo su familia. CNN se puso en contacto con la familia de Marlee Morgan.

"Pensamos que iba a dispararle a todos en el autobús"

La estudiante de la UVA Ryan Lynch dijo a KYW-TV, afiliada a CNN, que estaba en el autobús donde se produjo el tiroteo y vio a Jones empujar a una de las víctimas.

"Chris se levantó y empujó a Lavel", dijo Lynch. "Después de empujarle, dijo: 'Siempre se están metiendo conmigo'. Dijo algo raro como eso, pero fue muy extraño porque no le hablaron en todo el viaje".

Entonces estallaron los disparos.

"Seguían llegando, más y más disparos", dijo Lynch a KYW. "Pensamos que iba a disparar a todos en el autobús".

Pero "el agresor simplemente caminó o, como que..., saltó del autobús", dijo Lynch.

El resto de la temporada de fútbol está en el limbo

Los Cavaliers tenían previsto jugar contra Coastal Carolina el sábado, pero fue cancelado, según anunció este miércoles el departamento de atletismo de la universidad.

"El juego habría sido el último partido en casa de Virginia de la temporada 2022", dijo un comunicado del departamento de atletismo.

"La decisión de si Virginia participará en su último partido de la temporada, una fecha del 26 de noviembre (sábado) contra Virginia Tech en Blacksburg, no se ha hecho en este momento".

Jones fue objeto de una investigación relacionada con las armas

Jones era objeto de un caso pendiente con el consejo judicial de la universidad cuando se desarrolló el tiroteo del domingo, dijeron las autoridades.

"El 15 de septiembre, en el contexto de la revisión de un posible asunto de novatadas, Asuntos Estudiantiles de la UVA escuchó de un estudiante que el señor Jones le hizo un comentario sobre la posesión de un arma", dijo Coy, el portavoz de la universidad.

Esa persona "no vio al Sr. Jones en posesión de un arma", y el "comentario sobre la posesión de un arma no se hizo en relación con una amenaza", dijo Coy.

"En el curso de su investigación, los funcionarios de la Universidad hablaron con el compañero de habitación del Sr. Jones, quien no dio ninguna indicación de la presencia de ningún arma. En el curso de su investigación, los funcionarios de la Universidad descubrieron que el Sr. Jones había sido previamente juzgado y condenado por un delito menor de violación de armas ocultas en 2021, por el cual recibió una sentencia suspendida de 12 meses y una pequeña multa".

A lo largo de la investigación, dijo Coy, "el Sr. Jones se negó repetidamente a cooperar con los funcionarios de la Universidad que buscaban información adicional sobre las afirmaciones de que tenía un arma de fuego y sobre su falta de revelación de la condena por delito menor anterior".

Por ello, el 27 de octubre, "el Equipo de Evaluación de Amenazas elevó su caso a la categoría de acción disciplinaria", dijo Coy.

El consejo judicial de la escuela se hizo cargo del caso, y los resultados están pendientes, dijo el jefe de policía de la universidad.

Jones también estuvo involucrado en una investigación sobre novatadas en el campus que fue desestimada ya que los testigos no cooperaron, dijo Longo.

Jones aparece en el sitio web de atletismo de la UVA como un jugador de fútbol americano en 2018 que no participó en ningún juego como estudiante de primer año. Un portavoz de la UVA dijo a CNN que Jones tenía una lesión preexistente que le impidió jugar en el equipo de fútbol en 2018.

Jones pasó por un tratamiento médico y rehabilitación durante su tiempo con el equipo y solo fue miembro del equipo durante una temporada, dice el portavoz.

"Celebraremos sus vidas"

Este martes, el entrenador de fútbol de la UVA, Tony Elliott, habló públicamente por primera vez desde el tiroteo. Describió los días posteriores al ataque como una pesadilla.

"Estoy listo para que alguien me pellizque y me despierte y me diga que esto no sucedió", dijo Elliott, y agregó que el martes "fue mucho mejor, pudimos pasar del dolor a encontrar un poco de alegría al celebrar las vidas de Lavel, D'Sean y Devin".

Las muertes de los jugadores Chandler, Davis Jr. y Perry dejaron tres enormes huecos en un equipo que se sentía más como una familia que otra cosa, dijo el entrenador. Continuó describiéndolos, llamando a Chandler "el alma de la fiesta", a Davis "el gran hombre del campus" y a Perry "el tipo tranquilo del que todo el mundo quería saber".

Elliott elogió la fuerza de su equipo y del personal por unirse y ser capaces de procesar el tiroteo. Elliott dijo que el equipo lo ha inspirado para seguir adelante. Al mismo tiempo, dijo que el personal ha hecho su misión para asegurar que el equipo tenga todos los recursos que necesitan y que nadie se aisle.

"El mensaje para el equipo es que vamos a celebrar sus vidas en el futuro y el impacto que han tenido hasta ahora y el legado que van a ser parte de ayudarnos a establecer en el futuro", dijo Elliott.

-- Matt Foster, Amanda Musa, Chris Boyette, Chimaine Pouteau y Jessica Prater contribuyeron con este reportaje.