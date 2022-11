México – Suecia amistoso antes del Mundial de Qatar 2022: resultado y datos en directo

Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en México

El Mundial de Qatar 2022 se acerca cada vez más. El lunes 20 de noviembre, el mundo del fútbol podrá presenciar el comienzo de la tan esperada Copa del Mundo en tierras árabes.

El torneo de fútbol más importante del planeta dará inicio con el partido entre la selección anfitriona Qatar y Ecuador, el cual se disputará a las 7 p.m. hora local (11 a.m. ET, 10 a.m. hora México, 1 p.m. hora Argentina).

os aficionados de este deporte no querrán perderse el partido inaugural ni ningún otro, así que ¿dónde podrán seguirlos por televisión?

En el caso de México, habrá opciones para verlo por televisión abierta, TV de paga y también plataformas digitales; sin embargo, unas opciones son más completas que otras. Te damos los detalles.

Sigue leyendo aquí.