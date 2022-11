¿Qué rol ha tenido Polonia en la guerra entre Rusia y Ucrania? Refugiados, armas y una histórica posición geopolítica

Polonia: misil fue "probablemente un accidente" de Ucrania 5:23

(CNN Español) -- Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el 24 de febrero, Polonia ha jugado un papel importante en el conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: ha recibido más refugiados que nadie, funcionando como una zona de amortiguacion entre los combates y el resto de Europa, y asistido militarmente a Kyiv, como parte de la estrategia de apoyo de la OTAN.

La causa parece estar en su posición geográfica: Polonia comparte 498 kilómetros de frontera con Ucrania, 375 kilómetros con Belarús —el aliado más incondicional de Moscú— y 209 kilómetros con Rusia, alrededor del enclave de Kaliningrado. Aún así lo quisiera, no tiene la posibilidad quedarse al margen.

Pero también hay claves en su historia reciente: tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, Polonia dejó atrás al sistema comunista y su posición en la esfera de influencia de Moscú para integrarse lo más rápido posible con Europa Occidental, ingresando en la OTAN y en la Unión Europea.

Ucrania, ex república soviética, también ha intentado en estos últimos años acercarse a Europa Occidental y progresivamente abandonar la esfera de influencia de Rusia, y este movimiento ha sido una de las principales causas de la guerra.

¿Pero cuál es exactamente el papel que ha tenido Polonia en la guerra?

publicidad

La guerra llega a territorio polaco

La caída este martes de un misil en territorio polaco, que provocó la muerte de dos personas, acaba de ampliar aún más el rol del país en la guerra, aunque no participe de los combates ni busque un conflicto abierto con Rusia.

El origen del misil y las circunstancias del hecho no están del todo claras, pero el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo este miércoles que no hay "ningún indicio" de que haya sido un "ataque intencionado". La principal hipótesis, según Duda, es que se trate de un misil defensa aérea S-300.

Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó también que "lo más probable" es que sea un S-300 disparado por Ucrania el martes, y que cayó por error en territorio polaco.

En los últimos días Rusia disparó cerca de 100 misiles de crucero contra objetivos en Ucrania, y las defensas aéreas ucranianas —entre las que figuran los sistemas S-300— han intentado responder a esta ofensiva.

¿Un error de cálculos provocó que misil ucraniano cayera en Polonia? 1:16

Polonia, centro de refugiados ucranianos

Desde el primer día de la guerra la realidad diaria de Polonia se ha visto sacudida por la llegada masiva de refugiados ucranianos, a través de sus 498 kilómetros de frontera.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), un total de 12.485.047 ucranianos cruzaron las diferentes fronteras del país tras el inicio de la guerra (muchos regresaron a sus hogares en los meses siguientes).

La mayoría de estos ucranianos, 7.583.850 en total, cruzaron a Polonia, seguidos por 1.746.421 que fueron a Hungría y 1.525.677 que llegaron a Rumania, entre otros destinos iniciales. También, 2.869.100 ucranianos cruzaron la frontera a Rusia, a medida que las tropas rusas ocupaban diferentes ciudades y en medio de denuncias de traslados forzosos.

Independientemente del lugar de cruce de la frontera, los refugiados ucranianos fueron distribuidos luego por toda Europa. Del total de 7.841.359 registrados actualmente por Acnur (es decir el número de total de personas que cruzaron menos la cantidad que luego regresó a Ucrania), 1.497.849 se encuentran asentados en Polonia bajo protección temporal como refugiados, más que en cualquier otro país (el siguiente en la lista es Alemania, que recibió a 1.019.789 refugiados ucranianos).

La posición geopolítica de Polonia

Polonia se encuentra en Europa del Este, entre Alemania y Rusia, y justo sobre la Gran Llanura Europea que ha permitido las migraciones fluidas entre este y oeste, un situación que la ha sometido a siglos de dominación extranjera.

El país fue parte diferentes imperios —entre estos el ruso— hasta 1918, luego repartida entre la Alemania nazi y la Unión Soviética al inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en la República Popular de Polonia, un estado comunista bajo la sombra de Moscú, durante la Guerra Fría.

Cuando la URSS comenzó a desintegrarse, Polonia recuperó la independencia plena y se convirtió en una república democrática en 1989.

Pero tras una larga historia de dominación rusa, este proceso de separación no quedó ahí: Polonia ingresó en la OTAN, formada precisamente para contrarrestar a la URSS, en 1999, y también en la Unión Europea en 2004.

Así apoya ucraniana-mexicana las labores de emergencia en Polonia 2:11

Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, Polonia, cuya ubicación entre Rusia y el resto de Europa lo ha puesto en el centro de la ayuda de la OTAN a Ucrania, se convirtió también en uno de los aliados más públicos de Ucrania.

De hecho, antes de la guerra Ucrania ya era un comprador importante de armas polacas. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), un think tank que estudia las transferencias de armas a nivel global, Ucrania era en 2019 el segundo comprador de armas de Polonia, detrás de Estados Unidos.

El parlamento polaco, el Sejm, fue uno de los primeros en condenar la invasión rusa, e inmediatamente después Polonia intensificó sus envíos de armas, incluyendo más de 200 tanques (por su pasado en común, Polonia y Ucrania cuentan con grandes cantidades de armamento de origen soviético fácilmente asimilable), y prestó su territorio para el entrenamiento de tropas ucranianas por parte de la OTAN.

Además, en marzo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, visitó Kyiv junto a los primeros ministros de Eslovenia y República Checa, y se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

"Estamos aquí para admirar su lucha contra un agresor tan cruel. Esta invasión tiene que parar", dijo Morawiecki. "Nunca los dejaremos solos. Estaremos con ustedes, porque sabemos que están luchando no sólo por sus hogares, su libertad y su seguridad, sino también por la nuestra", agregó.

Ese mismo mes, Polonia incluso ofreció entregar a Ucrania sus cazas Mig-29 para hacer frente a Rusia, pero la propuesta finalmente rechazada por Estados Unidos en un intento de no escalar el conflicto.