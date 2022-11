EE.UU. determina que el príncipe heredero de Arabia Saudita es inmune en demanda presentada por la prometida de Jamal Khashoggi

EE.UU.: Asesinato de Khashoggi fue aprobado por príncipe saudí 3:33

(CNN) -- La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha determinado que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), debe recibir inmunidad en un caso presentado en su contra por la prometida del periodista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, quien según la administración fue asesinado por orden del príncipe.

Los abogados del Departamento de Justicia hicieron una presentación judicial a pedido del Departamento de Estado porque bin Salman fue nombrado recientemente primer ministro de Arabia Saudita y, como resultado, califica para la inmunidad como jefe de Gobierno extranjero, según la solicitud. Se presentó el jueves por la noche, justo antes de la fecha límite de la corte para que el Departamento de Justicia exprese sus puntos de vista en la corte sobre la cuestión de la inmunidad y otros argumentos que presentó el príncipe para que se desestimara la demanda.

“Mohammed bin Salman, el primer ministro del Reino de Arabia Saudita, es el jefe de Gobierno en ejercicio y, en consecuencia, es inmune a esta demanda”, dice la presentación, que califica el asesinato de Khashoggi de “atroz”.

Es probable que la decisión provoque una reacción de enojo. La Casa Blanca esperaba que el viaje de julio del presidente Joe Biden a Arabia Saudita volviera a encarrilar la difícil relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, pero desde entonces, las relaciones solo han seguido agriándose.

La relación se está reevaluando, dijo la Casa Blanca, a raíz de un recorte de la producción de petróleo por parte de la OPEP+, liderada por Arabia Saudita, que la administración vio como una afrenta directa a EE.UU. Los miembros del Congreso, ya enfurecidos por el corte de petróleo y pidiendo una reevaluación, probablemente solo se enfadarán aún más si el príncipe recibe inmunidad.

Tanto Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, como DAWN, la organización de derechos humanos con sede en Washington que fundó el difunto periodista, presentaron inicialmente la demanda contra bin Salman y otras 28 personas en octubre de 2020, en el Tribunal Federal de Distrito de Washington. Alegan que el equipo de asesinos “secuestró, ató, drogó, torturó y asesinó” a Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul y luego desmembró su cuerpo. Sus restos no han sido encontrados.

“El propio Biden traicionó su palabra, traicionó a Jamal”, dijo Cengiz a CNN. “La historia no olvidará esta decisión equivocada”.

Cengiz también tuiteó: “Biden salvó al asesino al otorgarle inmunidad. Salvó al criminal y se involucró él mismo en el crimen. ¿Veamos quién lo salvará en el más allá?

La directora ejecutiva de DAWN, Sarah Leah Whitson, calificó la solicitud de inmunidad como un “resultado impactante” y una “gran concesión” a Arabia Saudita.

“Es realmente más que irónico que el presidente Biden básicamente haya garantizado la impunidad de Mohammed bin Salman, que es exactamente lo contrario de lo que prometió hacer para responsabilizar a los asesinos de Jamal Khashoggi”, dijo Whitson a CNN.

Informe de inteligencia de EE. UU. encontró a MBS responsable de aprobar la operación

Un informe de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. sobre el asesinato de Khashoggi, publicado en febrero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, dijo que bin Salman aprobó la operación para capturar o matar al periodista que terminó con su asesinato y desmembramiento.

Bin Salman negó las acusaciones y solicitó inmunidad procesal, alegando que sus diversos cargos gubernamentales y reales le otorgaban inmunidad y lo ponían fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Pero como príncipe heredero, bin Salman no tenía derecho a la inmunidad soberana que normalmente solo incluiría a un jefe de Estado, jefe de Gobierno o ministro de Relaciones Exteriores, ninguno de los cuales era bin Salman para ese momento.

Luego, solo unos días antes de que la administración de Biden se suponía que debía pronunciarse, el mes pasado, sobre la cuestión de la inmunidad, bin Salman fue ascendido a primer ministro por su padre, el rey Salman, quien normalmente ocuparía ese cargo.

Esa fue una “trampa” para asegurar la llamada inmunidad de jefe de Estado, dijo Whitson de DAWN, después de lo cual el Departamento de Justicia pidió una demora.

Ahora que bin Salman es primer ministro, “el Gobierno debería recomendar que tiene derecho a inmunidad”, dijo el profesor de Derecho William Dodge, de la Facultad de Derecho Davis de la Universidad de California, quien había escrito anteriormente que el príncipe no tenía derecho a inmunidad.

“Es casi automático”, dijo Dodge, “Creo que por eso fue nombrado primer ministro para salir de esto”.

El Departamento de Estado no estaba obligado a tomar una determinación de inmunidad, pero el tribunal lo invitó a hacerlo. Un portavoz dijo que su solicitud de que se conceda inmunidad a Bin Salman se basa en el derecho consuetudinario e internacional de larga data, en lugar de un reflejo de los lazos o esfuerzos diplomáticos actuales.

“Esta Sugerencia de Inmunidad no refleja una evaluación sobre el fondo del caso. No habla de nada sobre una política más amplia o el estado de las relaciones”, dijo un portavoz del departamento a CNN. “Esta fue una determinación puramente legal”.

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de CNN para hacer comentarios.

Bin Salman también había reclamado inmunidad en un caso en su contra presentado por el exfuncionario antiterrorista saudí Saad Aljabri, quien acusó al príncipe de enviar un escuadrón de sicarios para matarlo en Canadá, pocos días después del asesinato de Khashoggi. Ese caso fue desestimado por otras razones por el mismo tribunal.

“Después de romper su promesa de castigar a MBS por el asesinato de Khashoggi, la administración de Biden no solo ha protegido a MBS de la rendición de cuentas en los tribunales de EE.UU., sino que efectivamente le otorgó una licencia para matar a más detractores y declaró que nunca rendiría cuentas”, dijo Khalid Aljabri, hijo de Saad Aljabri, a CNN el jueves.

La Casa Blanca fue ampliamente criticada por el viaje de Biden a Arabia Saudita en julio, cuando el presidente chocó torpemente con el puño al príncipe heredero y dijo que todavía es responsable del asesinato de Khashoggi.

Biden dijo que mencionó el asesinato al comienzo de su reunión y que el príncipe siguió negando ser responsable.

“Fui franco y directo al discutirlo. Dejé mi punto de vista muy claro”, dijo Biden.

El informe de cuatro páginas de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU., publicado en 2021, decía que el equipo saudí de 15 personas que llegó a Estambul en octubre de 2018 –cuando mataron a Khashoggi– incluía miembros asociados con el Centro Saudita de Estudios y Asuntos de Medios (CSMARC) en el Royal Court, dirigido por un asesor cercano de Bin Salman, así como "siete miembros del destacamento de protección personal de élite de Muhammad bin Salman, conocido como la Fuerza de Intervención Rápida".

El informe señaló que Bin Salman veía a Khashoggi como una amenaza para el reino “y apoyaba ampliamente el uso de medidas violentas si fuera necesario, para silenciarlo”.

El informe de inteligencia decía que no tenían visibilidad sobre cuándo los saudíes habían decidido dañar al padre de cinco hijos. “Aunque los funcionarios saudíes habían planificado previamente una operación no especificada contra Khashoggi, no sabemos con cuánta antelación los funcionarios saudíes decidieron dañarlo”, dijo.

"Una serie de fracasos para responsabilizar a los líderes saudíes"

El mes pasado, en el cuarto aniversario de la muerte de Khashoggi, DAWN exigió a la administración Biden que desclasificara y publicara el informe de inteligencia completo sobre su asesinato.

La prometida de Khashoggi, Cengiz, alega que cuando Khashoggi trató de obtener los documentos que necesitaba para casarse en la embajada en Washington, los funcionarios “fabricaron una oportunidad para asesinarlo”.

Le dijeron que el único lugar donde podía obtener los documentos que necesitaban era en el consulado en Estambul, dijo ella. Dos semanas antes de su cita, Khashoggi y Cengiz se casaron en una ceremonia religiosa islámica, dice la demanda.

“La decisión de la Administración de alentar a los tribunales a defender la inmunidad soberana de MBS es otro capítulo decepcionante en una serie de fallas en responsabilizar a los líderes saudíes por el brutal asesinato de Jamal Khashoggi”, dijo un alto asesor demócrata del Congreso. “Acciones como esta contradicen las huecas garantías de responsabilidad de la administración y van en contra de nuestras propias evaluaciones de inteligencia sobre la participación de MBS”.

La representante demócrata Debbie Dingell, de Michigan, le dijo a CNN el viernes por la mañana que estaba “atónita” cuando escuchó la noticia de la decisión de inmunidad.

“Quiero decir, sabemos que alguien fue asesinado. Entonces, obviamente no me siento cómoda esta mañana y quiero entender por qué hicieron lo que hicieron”, dijo Dingell en “CNN This Morning”.

-- Tierney Sneed y Shawna Mizelle, de CNN, contribuyeron a este informe.