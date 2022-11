Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión por fraude

El ascenso y caída de una estrella de Sillicon Valley 2:29

(CNN) -- Elizabeth Holmes fue sentenciada a más de 11 años de prisión el viernes luego de su condena en enero por defraudar a los inversores mientras dirigía la fallida empresa de análisis de sangre Theranos.

El juez Edward Davila impuso una sentencia de 11 años y tres meses de prisión, con otros tres años de supervisión luego de que Holmes sea liberada. La sentencia también incluye una multa de $400 o $100 por cada cargo de fraude. La restitución se fijará en una fecha posterior. A Holmes se le ordenó entregarse bajo custodia el 27 de abril de 2023. Se espera que apele su condena.

Holmes, quien fue declarada culpable en enero de cuatro cargos de defraudar a los inversionistas, enfrentaba hasta 20 años de prisión y una multa de US$ 250.000 más restitución por cada cargo.

Los abogados del gobierno pidieron una pena de prisión de 15 años, así como libertad condicional y restitución, mientras que el oficial de libertad condicional de Holmes presionó por una pena de nueve años. El equipo de defensa de Holmes le pidió a Dávila, quien presidió su caso, que la sentenciara a hasta 18 meses de encarcelamiento seguidos de libertad condicional y servicio comunitario.

Antes de que se anunciara la sentencia, Holmes, entre lágrimas, habló ante el tribunal en San José, California. “Me encantaba Theranos. Era el trabajo de mi vida”, dijo. “Las personas con las que traté de involucrarme con Theranos eran las personas que más amaba y respetaba. Estoy devastada por mis fallas”.

También se disculpó con los empleados, inversores y pacientes de Theranos. "Lo siento mucho. Di todo lo que tenía para construir nuestra empresa y salvarla”, afirmó. “Lamento mis fallas con cada célula de mi cuerpo”.

“El juez impuso una poderosa sentencia que confirma que el fraude no puede hacerse pasar por innovación en Silicon Valley”, dijo George Demos, ex abogado de la SEC y profesor adjunto de derecho en UC Davis. “Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Elizabeth Holmes hizo una declaración de que asume la responsabilidad de Theranos, pero no dijo que asume la responsabilidad del fraude”.

En los argumentos ante el juez el viernes sobre su sentencia, Kevin Downey, uno de los abogados de Holmes, dijo que, a diferencia de otros acusados ​​en casos de fraude corporativo, la fundadora de Theranos no expresó avaricia cobrando acciones o gastando dinero en “yates y aviones”. “En cambio, el dinero se “utilizó para construir tecnología médica”.

El fiscal federal Jeffrey Schenk señaló que Holmes ganó fama, admiración y un estilo de vida gracias al fraude, incluso si no obtuvo ganancias financieras. “Estos todavía son beneficios que ella recibe”, aseguró.

De joven prodigio a lidiar con la cárcel

La audiencia de sentencia del viernes culmina la sorprendente caída de Holmes. Una vez aclamada como un ícono de la industria tecnológica por las promesas de su empresa de evaluar una variedad de condiciones con solo unas gotas de sangre, ahora es la rara fundadora de tecnología que fue condenada y enfrenta prisión por los pasos en falso de su empresa.

Holmes, que ahora tiene 38 años, fundó Theranos en 2003 a la edad de 19 años y poco después abandonó la Universidad de Stanford para dedicarse a la empresa a tiempo completo. Después de una década bajo el radar, Holmes comenzó a cortejar a la prensa con afirmaciones de que Theranos había inventado una tecnología que podía evaluar de manera precisa y confiable una variedad de condiciones utilizando solo unas pocas gotas de sangre extraídas de un pinchazo en el dedo.

Declaran culpable a Elizabeth Homes 0:37

Theranos recaudó US$ 945 millones de una impresionante lista de inversores, incluido el magnate de los medios Rupert Murdoch, el fundador de Oracle Larry Ellison, la familia Walton de Walmart y la familia multimillonaria de la exsecretaria de Educación Betsy DeVos. En su apogeo, Theranos fue valorada en US$ 9.000 millones, lo que convirtió a Holmes en multimillonaria en el papel. Fue elogiada en las portadas de las revistas, con frecuencia vistiendo un cuello de tortuga negro característico que invitaba a comparaciones con el difunto CEO de Apple, Steve Jobs. (Ella no ha usado ese atuendo en la sala del tribunal).

La compañía comenzó a desmoronarse después de que una investigación del Wall Street Journal en 2015 descubrió que la compañía solo había realizado aproximadamente una docena de los cientos de pruebas que ofrecía utilizando su dispositivo de análisis de sangre patentado, y con una precisión cuestionable. En cambio, Theranos confiaba en dispositivos fabricados por terceros de empresas tradicionales de análisis de sangre.

En 2016, Theranos anuló dos años de resultados de análisis de sangre. En 2018, a Holmes y Theranos les establecieron cargos de "fraude masivo" con la Comisión de Bolsa y Valores, pero no admitieron ni negaron ninguna de las acusaciones como parte del trato. Theranos se disolvió poco después.

Relación abusiva con su novio en Theranos

En su juicio, Holmes alegó que estuvo en medio de una relación abusiva de una década con su entonces novio y director de operaciones de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, mientras dirigía la empresa. Balwani, alegó, trató de controlar casi todos los aspectos de su vida, incluida la disciplina de su alimentación, su voz y su imagen, y aislándola de los demás. (Los abogados de Balwani negaron sus afirmaciones).

En julio, Balwani fue declarado culpable de los 12 cargos en un juicio separado y enfrenta el mismo tiempo máximo potencial de prisión que ella. Está previsto que Balwani sea sentenciado el 7 de diciembre.

“Los efectos de la conducta fraudulenta de Holmes y Balwani fueron graves y de gran alcance”, escribieron los fiscales federales en un expediente judicial de noviembre sobre la sentencia de Holmes. “Docenas de inversores perdieron más de US$ 700 millones y numerosos pacientes recibieron información médica poco fiable o totalmente inexacta de las pruebas defectuosas de Theranos, lo que puso en grave riesgo la salud de esos pacientes”.

Más de 100 personas escribieron cartas en apoyo de Holmes a Dávila, pidiendo clemencia en su sentencia. La lista incluye a la pareja de Holmes, Billy Evans, muchos miembros de las familias de Holmes y Evans, el primer inversor de Theranos, Tim Draper, y el senador Cory Booker. Booker describió haberla conocido en una cena años antes de que la acusaran y se unieron por el hecho de que ambos eran veganos y no tenían nada para comer más que una bolsa de almendras, que compartieron.

El caso Theranos: una velada advertencia a Sillicon Valley 5:54

“Todavía creo que ella tiene la esperanza de que puede hacer contribuciones a la vida de los demás y que puede, a pesar de los errores, hacer del mundo un lugar mejor”, escribió Booker, señalando que continúa considerándola una amiga.

Antes de la audiencia, también hubo preguntas sobre cómo la sentencia de Holmes podría complicarse por los acontecimientos en su vida después de dejar Theranos. Holmes y su pareja, Evans, que se conocieron en 2017, tienen un hijo pequeño. Holmes también está embarazada, como lo confirman los documentos judiciales recientes y su comparecencia ante el tribunal más reciente a mediados de octubre.

Mark MacDougall, un abogado defensor de cuello blanco y exfiscal federal, le dijo a CNN Business antes de la audiencia que el hecho de que Holmes tenga un hijo pequeño podría afectar la sentencia.

“No sé cómo no puede, solo porque los jueces son humanos”, afirmó.

MacDougall también dijo que no ve lo que logra una larga sentencia de prisión. “Elizabeth Holmes nunca volverá a dirigir una gran empresa”, señaló. “Ella nunca estará en condiciones de que algo así vuelva a suceder”.