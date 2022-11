Corona Capital 2022: guía completa para disfrutar el festival

Corona Capital 2022: horarios, transporte, y consejos 1:13

(CNN Español) -- Regresó el Corona Capital a la Ciudad de México. Este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 se lleva a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el reconocido festival en su edición 2022.

Mira aquí todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo del evento.

En el día uno, My Chemical Romance se robó los corazones de miles de jóvenes y no tan jóvenes en el Corona Capital.

La agrupación estadounidense cerró su gira en México durante el primer día del festival con miles coreando las canciones nuevas y las del pasado. Gerard Way engalanado en un atuendo medieval lo entrego todo junto a Mickey Way, su hermano, Toro y Frank Iero. Se escucharon los acordes de su nueva melodia "The Foundations of Decay" para después dar paso a "I’m Not Okay (I Promise)" que fue coreada por los asistentes a todo pulmón.

"Ha sido un honor tocar para todos ustedes. Muchas gracias", dijo Gerard Way al público.

Los cinco escenarios instalados en el Autódromo Hermanos Rodríguez dieron lugar a presentaciones como la de Cigarettes After Sex, Wallows, White Lies, Viagra Boys entre otros con 85.000 asistentes según los organizadores.

Recomendaciones para el Corona Capital

Recuerda que este es un evento en el que no se paga con efectivo. Al llegar tendrás que ir a los puntos de venta cashless para hacerte de una pulsera que te permitirá comprar comida y bebidas en el festival.

No olvides que puedes llevar una botella de agua de máximo un litro y que podrá ser rellenada en varios puntos de hidratación.

Una de nuestras mejores recomendaciones es mantenerte hidratado durante #CoronaCapital22 para que disfrutes al máximo. Podrás rellenar tus botellas / termos en nuestras Zonas de Hidratación 💧💙 pic.twitter.com/uqLTzI1Zqx — Corona Capital (@CoronaCapital) November 13, 2022

¿Cuáles serán los horarios?

Habrá cinco escenarios en el festival y cada uno ya tiene definido sus horarios. A las 3:00 p.m. del viernes, Kill Birds abrirá en el escenario Corona Agua Rifada y My Chemical Romance cerrará el escenario principal a las 11 p.m.

El sábado, el festival inicia a las 2:30 p.m. y Artic Monkeys se encargará del cierre. También se espera la participación de Foals, The Kooks, Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Liam Gallagher y Jamie XX, entre otros.

Y para el domingo se tienen contemplados a Idles, Lil Nas X, Miley Cyrus, The 1975 y más.

¡Vayan planeando todo! 🔥 ¡Ya están aquí los horarios! #CoronaCapital22 NOS ESPERA 😎 pic.twitter.com/jEyMxZxIDO — Corona Capital (@CoronaCapital) November 11, 2022

Regresaron los festivales a México con el Corona Capital

¿Cómo llegar y cómo regresar a casa seguro?

El gobierno de la Ciudad de México implementará transporte público para tener un regreso seguro a casa.

El transporte contará con 10 líneas distintas para llevarte a diversas zonas de la ciudad. Las unidades estarán listas en la puerta 2 del Palacio de los Deportes.

El festival también cuenta con transporte privado para regresar a distintos puntos de la ciudad con un cargo extra.

¡Regresa seguro a casa! Revisa todas las rutas y elije la mejor para ti. 🚌✅ pic.twitter.com/bgUMXirEtT — Corona Capital (@CoronaCapital) November 14, 2022

Aquí algunos consejos de supervivencia para este tipo de eventos masivos.