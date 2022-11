Tormenta de nieve histórica en el oeste de Nueva York provoca cierres de carreteras y cancelaciones de vuelos antes del Día de Acción de Gracias

Cientos de personas pasaron la noche varadas por un temporal de nieve 1:20

(CNN) -- Una tormenta de nieve histórica está golpeando el oeste del estado de Nueva York este sábado, con más de 6 pies (1,8 metros) de nieve en algunos lugares, cierre de carreteras, prohibiciones de circulación y cancelaciones de vuelos en el fin de semana anterior al feriado de Acción de Gracias.

Las nevadas extremas “producirán una visibilidad cercana a cero, viajes muy difíciles o imposibles, daños a la infraestructura y pueden paralizar a las comunidades más afectadas”, dijo el Centro de Predicción Meteorológica este sábado por la mañana.

Se han registrado nevadas de más de 6 pies (1,8 metros) en dos lugares, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Orchard Park, donde juegan los Buffalo Bills de la NFL, la nieve fue de 77,0 pulgadas (1,95 metros) en las últimas 48 horas, y Natural Bridge, justo al este de Watertown, fue de 72,3 pulgadas (1,8 metros), cifras históricas para el área.

En medio de la intensificación de la nevada, dos residentes del condado murieron por complicaciones cardíacas relacionadas con palear nieve y en sus intentos por despejar los terrenos, dijo el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias y recordamos a todos que esta nieve es muy pesada y peligrosa”, dijo Poloncarz. “Eviten palear nieve muy pesada y húmeda, y tengan cuidado y eviten hacer esfuerzos excesivos”.

Nueva York bajo alerta por una poderosa tormenta de nieve 3:41

Las alertas de clima invernal todavía estaban vigentes para más de 6 millones de personas en seis estados de los Grandes Lagos este sábado por la mañana: Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Los meteorólogos y los funcionarios han alertado sobre la naturaleza potencialmente mortal de esta tormenta de nieve, que es histórica incluso para la región de Buffalo, donde las nevadas intensas son la norma durante los meses de invierno. Se espera que la fuerte nevada continúe durante el fin de semana con pequeños períodos de alivio.

Las áreas al noreste del lago Ontario —desde el centro del condado de Jefferson hasta el norte del condado de Lewis— sufrieron fuertes nevadas el viernes por la noche, cuando la tasa de nevadas fue de hasta 3 pulgadas (más de 7 centímetros) por hora, según el servicio meteorológico en Buffalo. Los lugares entre Watertown y Harrisville también estaban experimentando condiciones climáticas traicioneras.

Sigue vigente un estado de emergencia, y Dan Neaverth Jr., comisionado de Seguridad Nacional del condado de Erie, dijo que esperaba que las restricciones de viaje se mantengan.

"Es sábado. No hay absolutamente ninguna razón para salir hoy”, aconsejó.

Decenas de vuelos que llegaban y salían del Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara fueron cancelados mientras empeoraban las condiciones de la tormenta, según el sitio web del aeropuerto.

Este mes ya es el tercer noviembre más nevado de Buffalo gracias a esta tormenta, según el servicio meteorológico local.

El alcalde de Buffalo, Byron Brown, le dijo a CNN el sábado que, si bien su ciudad está acostumbrada a las fuertes nevadas, esto es “mucho más de lo que solemos recibir”.

Dijo que la ciudad podría volver a “cierta sensación de normalidad” el lunes o el martes, suponiendo que lo peor de la tormenta ocurra el domingo.

“Esta ha sido una tormenta muy impredecible con bandas de nieve moviéndose de un lado a otro, de norte a sur”, dijo Brown. “La nieve ha caído muy rápido, muy húmeda, muy pesada”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el sábado que es de Hamburgo, justo al sur de Buffalo.

“Pero incluso con esa historia, en ese contexto, este es una tormenta para los libros de récords”, dijo a CNN. “Es la mayor cantidad de nieve que cayó en un período de 24 horas probablemente en la historia del estado. Pronto tendremos los números reales”.

Funcionario del condado pide que no ignoren las prohibiciones de viaje

La colosal tormenta ha azotado la región durante días, lo que llevó a los funcionarios locales y estatales a emitir estados de emergencia para reforzar los servicios de emergencias. Pero con una tormenta tan grande, solo se necesitan uno o dos vehículos para reducir la velocidad de las operaciones de limpieza, señaló Poloncarz.

“Un recordatorio para todos los empleadores: si su negocio está ubicado en un área donde está vigente la prohibición de conducir o sus empleados se encuentran actualmente en un área en donde está vigente la prohibición de conducir, es ilegal obligarlos a trabajar”, ​​dijo Poloncarz en línea.

La tormenta de nieve, que llegó con un pronóstico para la región de Buffalo que no se había visto en más de 20 años, ha hecho que viajar sea imposible para muchos conductores, a pesar del énfasis de las autoridades en mantenerse fuera de las carreteras.

“Puedo decir que nuestros agentes se han visto absolutamente desbordados con llamadas sobre vehículos motorizados deshabilitados y automovilistas varados”, dijo el subalguacil del condado de Erie, William J. Cooley, durante una conferencia de prensa el viernes por la noche. “Pedimos a los residentes que, por favor, obedezcan la prohibición de viajar; de otra forma se convierten en parte del problema cuando están en las calles”.

El condado de Erie emitió una combinación de prohibiciones de viaje y avisos de viaje el viernes, incluida una prohibición de viaje para la parte sur de Buffalo.

Además, se emitieron más de 300 citaciones a conductores que violaron la prohibición de viajar, dijo Poloncarz el viernes por la noche.

“Por favor, no sean la causa de que una ambulancia no pueda llegar al hospital”, dijo. “Hay muchos vehículos que no solo se atascan, sino que son abandonados por sus propietarios”.

La nieve ha estado cayendo durante un período prolongado de tiempo a un ritmo rápido, lo que dificulta la respuesta de las cuadrillas.

“En algunos casos, vamos a superar con creces los 5 pies de nieve (1,5 metros) y eso es en un período de 21 horas”, dijo Bill Geary, comisionado de obras públicas del condado. “Es una cantidad notable de tiempo”.

Los meteorólogos de CNN Taylor Ward y Haley Brink y Jay Croft, Rob Frehse, Andy Rose, Steve Almasy y Nicole Grether de CNN contribuyeron a este reporte.