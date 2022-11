Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

Todos los ojos estarán puestos en Lionel Messi, el astro argentino que jugará en Qatar su quinto Mundial (¿el último?), y buscará emular a Diego Maradona alzando la tan ansiada Copa del Mundo.

A muy pocos días del debut de Argentina ante Arabia Saudita, por el Grupo C, se conocieron los botines que usará el futbolista del PSG francés durante el Mundial.

Serán de color dorado con vivos celestes y blancos y con el 10 en la parte posterior, según mostró Adidas en su cuenta verificada de Twitter.

Leo Messi X Speedportal Leyenda: would you rock it or stock it? 🤤 pic.twitter.com/xEkbJbY5yC

— adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022