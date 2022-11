Ticketmaster se disculpa con Taylor Swift y sus seguidores por la crisis de las entradas

Boletos para Taylor Swift: senadora reclama abusos a Ticketmaster 0:59

(CNN) -- Ticketmaster se disculpó con Taylor Swift y sus seguidores este viernes por la noche después de una crisis en la venta de boletos que dificultó la compra de entradas para la nueva gira de la estrella del pop.

“Queremos disculparnos con Taylor y todos sus seguidores, especialmente aquellos que tuvieron una experiencia pésima al tratar de comprar boletos”, dijo el sitio de venta de boletos en una publicación de su blog.

La compañía agregó que está trabajando por hacer que la compra de boletos sea "lo más fácil posible", aunque ese "no ha sido el caso para muchas personas que intentan comprar boletos" para la gira de Swift, que comienza en marzo y llegará a 52 estadios en todo el mundo. Estados Unidos durante cinco meses.

La compañía dijo que está trabajando para “reforzar nuestra tecnología para la nueva demanda que se ha establecido” para la gira. “Una vez que superemos eso, si hay próximos pasos, las novedades se compartirán en consecuencia”, escribió.

El mea culpa se produce después de que Swfit dijera este viernes que la situación era "insoportable" para ella, al ver el caos que estaban padeciendo sus seguidores.

“No voy a excusar a nadie porque les preguntamos, varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que sí podían”, escribió la cantante en una publicación de Instagram este viernes por la tarde. “Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas ya tengan sus entradas, pero realmente me molesta que muchos de ellos sientan que debieron luchar muy fuerte para conseguirlas”.

Swift agregó que intentaría “resolver cómo mejorar esta situación en el futuro”.

La venta de entradas para la nueva gira Eras Tour de la cantante comenzó este martes, pero la abrumadora demanda colapsó el sitio de venta, lo que enfureció a innumerables seguidores que no pudieron comprar sus boletos. Los clientes se quejaron en las redes sociales de que Ticketmaster no se cargaba y dijeron que la plataforma no les permitía acceder a las entradas, incluso si tenían un código de preventa para fans verificados.

El jueves, Ticketmaster anunció que la venta al público en general, programada para comenzar este viernes, fue cancelada debido a una “demanda extraordinariamente alta en los sistemas de emisión de boletos y un inventario de boletos restante insuficiente para satisfacer esa demanda”.

“A aquellos que no obtuvieron boletos, todo lo que puedo decir es que espero poder brindar más oportunidades para que nos reunamos y cantemos estas canciones”, dijo Swift.