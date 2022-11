¿Cómo ver el Mundial de Qatar 2022 en México por televisión e internet? Precios y paquetes

Este es el grupo de México en el Mundial de Qatar 2022 1:55

(CNN Español) -- El 20 de noviembre el mundo del fútbol podrá presenciar el comienzo del esperado Mundial de Qatar 2022.

El torneo de fútbol más importante del planeta dará inicio con el partido entre la selección anfitriona Qatar y Ecuador, el cual se disputará a las 7 p.m. hora local (11 a.m. ET, 10 a.m. hora México, 1 p.m. hora Argentina).

Los aficionados de este deporte no querrán perderse el partido inaugural ni ningún otro, así que ¿dónde podrán seguirlos por televisión?

En el caso de México, habrá opciones para verlo por televisión abierta, TV de paga y también plataformas digitales; sin embargo, unas opciones son más completas que otras. Te damos los detalles.

Las opciones para seguir el Mundial de Qatar en México por TV e internet

Televisión abierta

Si bien su cobertura no incluye todos los partidos, la transmisión de los mundiales por televisión abierta en México siempre incluye algunos de los encuentros más importantes, como el inaugural, la final y los partidos de la Selección mexicana.

publicidad

Esos partidos los podrás seguir en TV abierta por Televisa y TV Azteca (principalmente los canales 2, 5 y 7).

Por un lado, TelevisaUnivision indicó que todos sus medios (que incluyen los canales de TV abierta de Televisa, N+ y la plataforma de streaming VIX) sumarán en conjunto una oferta de 40 partidos -de un total de 64 que conforman el Mundial-. De esos 40 encuentros, 10 serán exclusivos para el nivel de pago de VIX, conocido como VIX+, según dijo Olek Loewenstein, presidente de Contenido de Deportes para TelevisaUnivision, en entrevista con el medio local Récord.

En tanto, TV Azteca informó que tendrá 32 partidos del Mundial, lo que equivale a 50% de la justa deportiva. Dichos encuentros serán transmitidos por el canal 7, y entre ellos están los tres de grupos de la Selección mexicana, la inauguración, 19 más de fase de grupos, cuatro juegos de octavos de final, dos de cuartos, las dos semifinales y la final.

Televisión de paga

En México, el servicio de televisión de paga que tradicionalmente ha tenido los derechos de los mundiales es SKY y esta vez no será la excepción.

SKY México transmitirá todo el Mundial de Qatar. Estará disponible para los que ya son usuarios del servicio y también para los nuevos clientes, sin importar qué paquete tengan contratado o si están en plan pospago o prepago.

Pero atención: todos los clientes necesitan registrarse vía online para activar el beneficio de todos los partidos de Qatar 2022. El registro es gratis (solo se hace para activar el beneficio), lo puedes hacer en el sitio web de SKY o en WhatsApp, y lo que se te pedirá será tu nombre, número de cuenta de SKY, tu correo electrónico y tu número celular. Si no haces el registro antes del 10 de noviembre, no tendrás el beneficio.

Si ya te registraste, tendrás los 64 partidos del Mundial en HD. Para verlos en 4K, debes tener el paquete Platinum y contratar el equipo Ultra.

Internet

VIX, la plataforma de streaming de la empresa TelevisaUnivision, tendrá 40 partidos del Mundial de Qatar (varios de ellos transmitiéndose en TV abierta en los canales de Televisa), de los cuales 10 serán exclusivos de VIX+, el nivel de pago de la plataforma.

En un comunicado de prensa del 27 de octubre sobre los estrenos de noviembre en VIX, TelevisaUnivison destacó el inicio del Mundial y señaló que "juegos seleccionados durante todo el torneo se transmitirán en VIX, el destino streaming de México de la Copa Mundial". Ademas, la empresa agregó que en la plataforma habrá cobertura extendida de Qatar con diversos programas.

Cabe recordar que el servicio de VIX+ tiene un costo de 119 pesos al mes.

Asimismo, si eres cliente de SKY y ya activaste el beneficio del Mundial, podrás seguir los partidos de Qatar en la app de Blue To Go.

Mira más del Mundial de Qatar 2022 aquí: