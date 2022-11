¿Cuántos Mundiales ha jugado el Memo Ochoa con México?

(CNN Español) -- Guillermo Ochoa tenía 21 años cuando fue seleccionado para ir a su primer Copa del Mundo. Entonces fue convocado como portero suplente para Alemania 2006. Ahora, con 37 años, el mexicano jugará su quinto Mundial en Qatar como un guardameta consolidado y como una de las figuras más sobresalientes del la selección mexicana.

Ochoa debutó hace casi veinte años en el fútbol profesional con el Club América y lleva 15 años con la selección mexicana. Su constancia le ha valido una presencia casi indiscutible en los encuentros amistosos y oficiales del Tri.

Su participación en los Mundiales ha sido destacada. En Rusia 2018, fue el arquero que acumuló el mayor número de atajadas del torneo, según un estudio técnico de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Para Qatar 2022, al arquero titular y capitán de la selección de México vuelve como el máximo rival.

"Está a la cabeza de la lista de rivales que los atacantes no quieren enfrentar en la Copa del Mundo", así lo describió la FIFA este año en un video donde recuerda sus mejores atajadas durante los campeonatos mundiales. ¿Cuántos Mundiales ha jugado con México? Aquí, un repaso de su historial en el torneo de fútbol más grande del mundo.

🧤 @yosoy8a is at the top of the list of opponents that attackers don't want to face at the #FIFAWorldCup

