American Music Awards 2022: esta es la lista de ganadores

(CNN) -- La 50ª edición de los American Music Awards se llevó a cabo este domingo por la noche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

El programa, producido por dick clark productions y ABC, fue presentado por Wayne Brady.

El evento repleto de estrellas celebró la mejor música y actuaciones del año, según la votación de los seguidores.

El artista puertorriqueño Bad Bunny encabezó la lista de nominados de este año con la mayor cantidad de nominaciones, ocho, incluida su primera como artista del año. Terminó llevándose a casa dos premios: al artista latino masculino favorito y al álbum latino favorito, por “Un Verano Sin Ti”.

Sin embargo, la noche fue para Taylor Swift, quien ganó en las seis categorías en las que estaba nominada, incluida la de artista del año, el máximo honor de la noche. Las victorias consolidaron a Swift como la artista más condecorada en la historia de los AMA, con 40 victorias en su carrera.

Los artistas que subieron al escenario de los AMA incluyeron a Pink, que abrió el espectáculo, así como a Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood, Imagine Dragons y otros.

Lionel Richie, 17 veces ganador de AMA, fue honrado con el Icon Award por las contribuciones de su carrera a la industria de la música. Charlie Puth, Stevie Wonder y otros artistas ofrecieron un sentido homenaje a Richie.

El programa anunció algunos de los ganadores antes de la transmisión.

Elton John se llevó a casa su primera victoria en los AMA desde 1988 a la mejor colaboración con Dua Lipa, convirtiéndose en el artista reconocido durante más tiempo en la historia de la entrega de premios. (Fue nominado por primera vez a un AMA en 1974).

A continuación se muestra la lista de ganadores:

Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift *GANADORA

The Weeknd

Nuevo artista del año

Dove Cameron *GANADOR

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart - PNAU Remix” *GANADOR

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow. “Industry Baby”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artista pop masculino favorito

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles *GANADOR

The Weeknd

Artista pop femenina favorita

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift *GANADORA

Grupo o duo pop favorito

BTS *GANADOR

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum pop favorito

Adele, “30”

Bad Bunny, “Un Verano Sin Ti”

Beyoncé, “Renaissance”

Harry Styles, “Harry’s House”

Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)” *GANADOR

The Weeknd, “Dawn FM”

Canción pop favorita

Adele, “Easy on Me”

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Harry Styles, “As It Was” *GANADOR

Lizzo, “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Video musical favorito

Adele, “Easy on Me”

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Harry Styles, “As It Was”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)” *Ganadora

Artista country masculino favorito

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen *GANADOR

Walker Hayes

Artista country femenina favorita

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift *GANADORA

Grupo o duo country favorito

Dan & Shay *GANADOR

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Artista hip-hop masculino favorito

Drake

Future

Kendrick Lamar *GANADOR

Lil Baby

Lil Durk

Artista hip-hop femenina favorita

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj *GANADORA

Canción hip-hop favorita

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U” *GANADOR

Jack Harlow, “First Class”

Kodak Black, “Super Gremlin”

Latto, “Big Energy”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Artista R&B masculino favorito

Brent Faiyaz

Chris Brown *GANADOR

GIVĒON

Lucky Daye

The Weeknd

Artista R&B femenina favorita

Beyoncé *GANADORA

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Artista rock favorito

Machine Gun Kelly *GANADOR

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Canción de rock favorita

Foo Fighters, “Love Dies Young”

Imagine Dragons x JID, “Enemy”h

Kate Bush, “Running Up That Hill (A Deal With God)”

Måneskin, “Beggin’” *GANADOR

Red Hot Chili Peppers, “Black Summer”

Artista latino masculino favorito

Bad Bunny *GANADOR

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista latina femenina favorita

Anitta *GANADORA

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Artista afrobeats favorito

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

TEMS

Wizkid *GANADOR

Artista K-pop favorito

BLACKPINK

BTS *GANADOR

Seventeen

Tomorrow X Together

Twice

Otros ganadores no televisados

Artista dance/electronic favorito: Marshmello

Artista gospel favorito: Tamela Mann

Artista inspiracional favorito: for KING & COUNTRY

Grupo o duo latino favorito: Yahritza Y Su Esencia

Artista en tour favorito: Coldplay

Álbum country favorito: Taylor Swift “Red (Taylor’s Version)”

Álbum hip-hop favorito: Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers”

Álbum latino favorito: Bad Bunny “Un Verano Sin Ti”

Álbum R&B favorito: Beyoncé “Renaissance”

Álbum rock favorito: Ghost “Impera”

Soundtrack favorito: “ELVIS”

Canción country favorita: Morgan Wallen “Wasted On You”

Canción latina favorita: Sebastián Yatra “Dos Oruguitas”