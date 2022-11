México - Polonia en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

Qatar 2022: Así llegan la Argentina de Messi y México al debut, según Varsky 6:30

(CNN Español) -- La actividad de la jornada 1 de fase de grupos continúa este martes en el Mundial de Qatar 2022.

Este día se juegan cuatro partidos, entre ellos el Argentina vs. Arabia Saudita y el México vs. Polonia, lo que marcará el debut en la competencia de estas cuatro selecciones del grupo C.



En esta nota, nos centraremos en el duelo entre las selecciones mexicana y polaca, que llegan como las dos candidatas a pelearle el grupo a Argentina, una de las escuadras favoritas a llevarse el Mundial de Qatar.

¿Podrá la escuadra de Robert Lewandowski vencer al "Tri" comandado por Guillermo Ochoa? Te damos los detalles para que no te pierdas este partido.

A qué hora empieza el México vs. Polonia

México: 10 am

Estados Unidos: 11 am

Argentina: 1 pm

Colombia: 11 am

España: 5 pm

Perú: 11 am

Venezuela: 12 pm

Ecuador: 11 am

Cómo ver por televisión e internet

México: canal 5, canal 7, VIX, TUDN, Sky Sports

Estados Unidos: Fox, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

España: Gol Mundial

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Latina

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas