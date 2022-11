Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

¿Por qué no está Javier 'Chicharito' Hernández con México en Qatar 2022?

El máximo goleador de la selección de fútbol de México, Javier 'Chicharito' Hernández, no es parte de los convocados al Mundial de Qatar 2022. El entrenador, Gerardo 'el Tata' Martino, no lo consideró para el plantel.

"En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros", dijo el entrenador de México en conferencia de prensa a finales de septiembre de este año, de cara a un partido amistoso de México con Colombia antes del Mundial. "En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió".

Javier Hernández, quien milita en LA Galaxy de la MLS, jugó los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, y es el máximo goleador de la selección mexicana. Hernández, quien debutó con 'El Tri' en 2009, ha jugado 109 partidos con la selección mexicana y ha anotado 52 goles hasta el momento.

Hernández jugó 12 partidos en tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Marcó 4 goles en estos torneos: uno a Francia y uno a Argentina en 2010, uno a Croacia en 2014 y uno a Corea del Sur en 2018.

