¿Por qué el “Kun” Agüero dejó el fútbol y no pudo estar con Argentina en el Mundial de Qatar?

(CNN Español) -- El día en que Sergio el “Kun” Agüero anunció que se retiraba del fútbol dijo que la selección argentina “es lo que más amo”. Esas palabras las pronunció el 15 de diciembre de 2021, año en el que él, integrando la albiceleste, ganó la Copa América junto con su amigo Lionel Messi.

Agüero defendió los colores de la selección mayor en más de 100 ocasiones. ¿Por qué se retiró del fútbol y no está en la selección de Lionel Scaloni en Qatar 2022? Te contamos aquí.

Una complicación cardíaca

A sus 33 años el delantero se unió al FC Barcelona luego de una transferencia sin costo desde el Manchester City en julio de 2021. No alcanzó a jugar junto con Messi en el club catalán debido a que el astro argentino pasó al Paris Saint Germain.

El 30 de octubre en el Camp Nou, el Barcelona disputaba un partido de LaLiga contra el Alavés. Sergio Agüero, titular, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 42 debido a un fuerte dolor en el pecho. Posteriormente se supo que sufrió una arritmia cardíaca.

El partido quedó 1-1. Agüero fue trasladado al hospital para una evaluación cardiológica. Se detectó un problema cardíaco y los médicos de la institución indicaron 3 meses de baja para seguir su evolución.

“Se puede transformar una derrota en victoria”

Aquel 15 de diciembre el “Kun” anunció que había decidido dejar de jugar profesionalmente al fútbol. Lo hizo en una conferencia de prensa acompañado por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Visiblemente emocionado, el argentino explicó su decisión y posteriormente publicó un mensaje en Twitter comentando más detalles de su trascendental determinación.

"Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir, me empecé a mentalizar, pero no fue fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien, pero fue difícil", afirmó.

“Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria”, señaló Agüero en su mensaje de Twitter.

Y recalcó que no se enfoca en lo que le faltó por jugar al fútbol sino “en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo”.