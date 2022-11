Lo que sabemos sobre el sospechoso del tiroteo en el club LGBTQ de Colorado Springs

Policía identifica a víctimas del tiroteo en club nocturno de Colorado 2:46

(CNN) -- El sospechoso de un tiroteo en un club nocturno LGBTQ de Colorado este fin de semana fue identificado como Anderson Lee Aldrich, quien según la policía entró al Club Q en Colorado Springs e inmediatamente abrió fuego, matando a cinco personas e hiriendo al menos a otras 19.

Aldrich, de 22 años, enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y cinco cargos de un delito motivado por prejuicios que causó lesiones corporales en relación con el tiroteo, según un expediente en línea en los tribunales del condado de El Paso.

El sospechoso fue puesto bajo custodia policial y estaba siendo tratado en un hospital, dijo la policía, y agregó que los agentes no le dispararon. Aldrich permaneció hospitalizado hasta el lunes por la mañana, cuando el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, dijo que el sospechoso no había hecho ninguna declaración a la policía, a pesar de sus intentos de entrevistarlo para la investigación.

“No he oído que no haya cooperado, simplemente que ha decidido no hablar con los investigadores”, dijo Vásquez, y agregó que esperaba que los cargos se presentaran formalmente “relativamente poco después” de que Aldrich sea dado de alta del hospital.

Esto es lo que sabemos sobre el presunto atacante.

publicidad

Tiroteo en club LGBTQ+ será investigado como crimen de odio 1:45

El atacante entró con una "enorme potencia de fuego", dice el dueño del local

La policía recibió varias llamadas al 911 sobre el tiroteo que comenzó a las 11:56 p.m., hora local, según la policía. Los oficiales fueron enviados a las 11:57 p.m. y un agente llegó al Club Q a la medianoche. El sospechoso fue detenido a las 12:02 a.m., dijo la policía.

La policía dijo que se recuperaron dos armas de fuego en el lugar, incluido un rifle largo que Vásquez describió en una entrevista con CNN como un arma estilo AR. El sospechoso también poseía una pistola, le dijo a CNN el lunes, aunque el rifle largo fue el arma principal utilizada en el tiroteo.

Dos fuentes policiales le dijeron a CNN que los registros indican que el sospechoso compró ambas armas, un rifle estilo AR y una pistola. CNN no ha confirmado cuándo se realizaron esas compras.

El hombre armado apareció fuertemente armado y vestía un chaleco antibalas de estilo militar cuando llegó al club, dijeron los dueños del club al Times, citando su revisión de las imágenes de vigilancia.

Haynes dijo que el pistolero entró con una “enorme potencia de fuego”, informó el Times.

Si bien el sospechoso ya enfrenta cargos estatales, numerosas agencias y oficinas federales, incluida la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, están al tanto del tiroteo, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Colorado en un comunicado este lunes. La oficina del abogado dijo que “revisaría todos los hechos disponibles del incidente para determinar qué respuesta federal se justifica”.

Los registros judiciales en línea mostraron que Aldrich no tiene fianza. El expediente no refleja si Aldrich ha contratado a un abogado.

Los clientes del club detuvieron al atacante

El tiroteo duró solo unos minutos porque las personas dentro del club pudieron someter al sospechoso, dijo la policía.

“Al menos dos personas heroicas dentro del club confrontaron y pelearon con el sospechoso y pudieron detenerlo”, dijo Vásquez. “Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos”.

Matthew Haynes, uno de los dueños del club, le dijo a The New York Times que un cliente “derribó al atacante y fue asistido por otro”.

“Salvó docenas y docenas de vidas”, dijo Haynes sobre el primer patrocinador. “Detuvo al hombre en seco. Todos los demás estaban huyendo, y él corrió hacia él”.

Entre los heridos estaba una de las personas que detuvo al atacante, dijo Vásquez a CNN este lunes, y agregó que la lesión no ponía en peligro su vida. La segunda persona no resultó herida, dijo Vásquez.

El sospechoso arrestado previamente en relación con una amenaza de bomba

Aldrich fue arrestado en junio de 2021 en relación con una amenaza de bomba que provocó un enfrentamiento en la casa de su madre, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso en ese momento y el antiguo propietario de su madre. Colorado Springs está en el condado de El Paso.

Dos fuentes policiales confirmaron que el sospechoso del tiroteo del sábado y la amenaza de bomba eran la misma persona según su nombre y fecha de nacimiento.

Un video obtenido por CNN muestra a Aldrich entregándose a las fuerzas del orden público el año pasado luego de supuestamente hacer una amenaza de bomba. Las imágenes de la cámara de la puerta Ring, el dueño de la casa, muestran a Aldrich saliendo de la casa con las manos en alto y descalzo, y caminando hacia los agentes.

Los agentes del sheriff respondieron a un informe de la madre del hombre que estaba “amenazando con causarle daño con una bomba casera, múltiples armas y municiones”, según el comunicado. Los agentes llamaron al sospechoso y él “se negó a cumplir con las órdenes de entrega”, dijo el comunicado, lo que los llevó a evacuar las casas cercanas.

En un nuevo video obtenido por CNN, Aldrich parece despotricar contra la policía y desafiarlos a irrumpir en la casa donde estaba escondido.

“Tengo a los malditos afuera, mira eso, me tienen en la mira”, dice Aldrich en el video, apuntando la cámara a una ventana con persianas cubriéndola. “¿Ves eso justo ahí? Los jodidos idiotas sacaron sus fusiles”.

“Si se abren paso, voy a volarlo al santo infierno”, agrega Aldrich, mientras entra y sale de una habitación.

El video termina con lo que parece ser un mensaje para las fuerzas del orden que están afuera: “¡Entonces, adelante, entren, muchachos! ¡Vamos a verlo!

El video en realidad no muestra a ningún agente fuera de la casa y no queda claro en el video si Aldrich tenía armas en la casa.

Varias horas después de la llamada inicial a la policía, la unidad de negociaciones de crisis del sheriff logró que Aldrich saliera de la casa y lo arrestaron después de salir por la puerta principal, lo que se vio en otras imágenes de video reportadas previamente por CNN. Las autoridades no encontraron explosivos en la casa.

Leslie Bowman, propietaria de la casa donde vivía la madre de Aldrich, proporcionó los videos a CNN. La madre de Aldrich alquiló una habitación en la casa durante poco más de un año, dijo Bowman, y Aldrich visitaba a su madre allí.

Los intentos de CNN de comunicarse con la madre de Aldrich para obtener comentarios no tuvieron éxito. Vásquez dijo el lunes que no había cooperado con la investigación del tiroteo del sábado, pero que las autoridades “agradecerían tener una entrevista con ella en cualquier momento”.

No está claro de inmediato cómo se resolvió el caso de amenaza de bomba, pero el Colorado Springs Gazette informó que la oficina del fiscal de distrito dijo que no se presentaron cargos formales en el caso. La oficina del fiscal de distrito no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

El arresto de Aldrich en relación con la amenaza de bomba no habría aparecido en las verificaciones de antecedentes, según las fuentes policiales que dijeron que los registros indican que compró las armas, porque el caso nunca fue adjudicado, los cargos se retiraron y los registros fueron sellado. No está claro qué provocó el sellado de los registros.

Aldrich también llamó a The Gazette en un intento de eliminar una historia anterior sobre el incidente de 2021 del sitio web, informó el periódico. “No hay absolutamente nada allí, el caso se abandonó y les pido que eliminen o actualicen la historia”, dijo Aldrich en un mensaje de voz, según la Gaceta.

Aldrich es nieto de un legislador de California

Aldrich es nieto del asambleísta saliente de California Randy Voepel, según informes de las redes sociales y entrevistas de CNN.

Voepel, quien se ha desempeñado como legislador estatal desde 2016, perdió su candidatura a la reelección a principios de este mes. No pudo ser contactado para hacer comentarios. No está claro cuánto interactuó Voepel, el padre de la madre de Aldrich, con su nieto.

Como legislador, Voepel llamó la atención cuando comparó el ataque del 6 de enero al Capitolio con la Guerra Revolucionaria.

“Esto es Lexington y Concord. Primeros disparos contra la tiranía”, dijo, según el San Diego Union Tribune. “La tiranía seguirá después de la juramentación de Biden el 20 de enero”.

Más tarde, Voepel trató de retractarse de sus comentarios tuiteando una declaración que decía en parte: “No apruebo ni apoyo la violencia y la anarquía que tuvieron lugar el miércoles 6 de enero en la capital de nuestra nación. La pérdida de vidas, el robo de propiedad del gobierno y el flagrante desprecio por la ley y el orden son censurables e innecesarios”.

Los antecedentes del sospechoso ponen de relieve la ley de bandera roja de Colorado

La revelación sobre el enfrentamiento del sospechoso con la policía el año pasado ha planteado dudas sobre la ley de bandera roja de Colorado y si debería haberse aplicado a Aldrich, o si hubiera evitado el tiroteo en Club Q.

Colorado, que ha sido el sitio de numerosos tiroteos masivos de alto perfil en las últimas dos décadas, aprobó su ley de bandera roja en 2019. Tiene la intención de evitar temporalmente que una persona en crisis acceda a armas de fuego a través de una orden judicial, provocada por la familia del individuo, un miembro de su hogar o un oficial de la ley.

No está claro si Aldrich había comprado armas de fuego antes de su arresto en junio de 2021.

Cuando se le preguntó el lunes si la ley de bandera roja debería haberse implementado en el caso de Aldrich, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, dijo que era “demasiado pronto para tomar decisiones”.

“Todavía es una herramienta nueva que estamos aprendiendo a usar”, dijo Weiser. “Sabemos que cada tragedia es una oportunidad de aprendizaje para preguntarnos ¿qué nos perdimos? ¿Qué podemos hacer mejor en el futuro?”.

-- Amanda Watts, Nelli Black, Casey Tolan, John Miller, Michelle Watson, Blake Ellis, Rob Kuznia, Daniel A. Medina, Scott Glover, Scott Bronstein y Majlie de Puy Kamp de CNN contribuyeron a este informe.