La persona sospechosa del tiroteo en el club LGBTQ de Colorado Springs permanecerá detenida sin fianza

Avanza investigación de masacre en club nocturno de Colorado 2:01

(CNN) -- La persona de 22 años acusada del tiroteo masivo en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, Colorado, permanecerá detenida sin fianza tras comparecer en la corte este miércoles.



Anderson Lee Aldrich se presentó ante el tribunal, a través videoconferencia, por primera vez desde el ataque que dejó cinco muertos y más de una docena de heridos. Y respondió a algunas preguntas con una voz apenas audible.

Aldrich, cuyos abogados dicen que utiliza los pronombres "they/them" en inglés, reconoció que había visto un video sobre sus derechos y dijo que no tenía preguntas. Se pudo ver a la persona acusada sentada en una silla, con la cabeza apoyada en su hombro derecho, detrás de dos abogados defensores.

Se espera que los cargos formales se presenten en la próxima audiencia judicial, fijada para el 6 de diciembre, dijo el fiscal del Cuarto Distrito Judicial de Colorado, Michael Allen. Se anticipa que Aldrich comparezca en persona, dijo, añadiendo que la fecha está sujeta a cambios.

Los cargos preliminares incluyen cinco cargos de asesinato y cinco cargos de un crimen motivado por prejuicios —en otros lugares llamado crimen de odio— que causa lesiones corporales, según el expediente en línea del Tribunal del Condado de El Paso.

"Revisaremos todas las pruebas y tomaremos las decisiones de presentación adecuadas en el momento oportuno", dijo Allen.

Antes de la audiencia, los abogados de Aldrich presentaron un expediente judicial en el que declararon que la persona sospechosa se identifica como no binaria. "Utiliza los pronombres they/them, y a los efectos de todas las presentaciones formales, se dirigirá a ellos como Mx. Aldrich", señala el documento judicial.

Ante una pregunta posterior a la audiencia sobre el posible impacto en el caso de la distinción no binaria de la persona acusada, Allen respondió: "Para nosotros, su definición legal en este procedimiento es la de persona acusada". Y añadió: "No tiene ningún impacto en la forma en la que yo procese este caso".

El fiscal se negó a comentar el motivo del crimen o la investigación.

"Quiero que sepan que vamos a ser la voz de las víctimas en la corte y que vamos a luchar junto a ellas durante todo este proceso", dijo Allen sobre las familias de las víctimas.

La oficina del defensor público está representando a Aldrich y ha rechazado todas las solicitudes de comentarios, citando la política de la oficina.

Mientras la investigación y el proceso judicial avanzan, los sobrevivientes y los seres queridos de los fallecidos están procesando los sentimientos de conmoción y dolor después de que una divertida noche de actuaciones drag y baile se tornara violenta en el Club Q, un local conocido como espacio seguro para la comunidad LGBTQ.

En Estados Unidos se han registrado más de 600 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive, que al igual que CNN define estos incidentes como aquellos en los que hay al menos cuatro muertos o heridos, sin incluir al atacante.

Daniel Aston, Raymond Green Vance, Kelly Loving, Ashley Paugh y Derrick Rump murieron en el ataque en el Club Q, algunos mientras trabajaban en el turno de noche del sábado y otros mientras disfrutaban de los eventos de la noche. Al menos otras 19 personas resultaron heridas, la mayoría por disparos, según la policía.

Aldrich entró en el club nocturno justo antes de la medianoche armado con un rifle de asalto y una pistola e inmediatamente comenzó a disparar, dijo la policía.

"Por la cantidad de disparos que se produjeron inicialmente cuando entró en el club, pensé sinceramente que eran varias personas las que disparaban", dijo el lunes a CNN Gil Rodríguez, asistente al club.

La persona sospechosa fue desarmada rápidamente y contenida por dos asistentes del club hasta que llegó la policía, lo que, según las autoridades, probablemente evitó que hubiera más muertos o heridos.

Richard Fierro, un veterano del ejército que estaba celebrando un cumpleaños en el club con su familia y amigos, derribó a Aldrich en el suelo y utilizó su pistola para golpearla repetidamente, dijo Fierro a CNN. Otra persona saltó para ayudar y empujó el rifle fuera del alcance de Aldrich, dijo Fierro.

Poco después, Aldrich fue detenida y hospitalizada. El martes, la persona sospechosa fue trasladada a la cárcel del condado El Paso.

Aunque los cargos de homicidio ofrecerán las opciones de sentencia más largas, Allen dijo que espera que se produzcan cargos adicionales.

"Colorado tiene estatutos de crímenes motivados por prejuicios, que la mayoría de la gente entiende como crímenes de odio. Definitivamente estamos estudiando eso, basándonos en los hechos involucrados en este caso", dijo Allen. "Y si hay evidencia para acusar, absolutamente también acusaremos por ello".

También es posible que se presenten cargos adicionales por amenazas, dijo el fiscal general de Colorado, Phil Weiser.

"Cada persona que estaba allí en el Club Q es víctima de un delito u otro", dijo Weiser a CNN el martes.

"Es realmente importante que seamos capaces de honrar a las víctimas y ser capaces de llamar a este crimen por lo que realmente parece ser, que es un crimen de odio motivado por quiénes eran las personas", añadió.

Surgen nuevos detalles sobre la persona sospechosa

Mientras las autoridades tratan de dar con el motivo del tiroteo, ha salido a la luz nueva información sobre la educación de la persona sospechosa y se han planteado preguntas sobre por qué se retiraron los cargos anteriores contra Aldrich.

Aldrich nació con el nombre de Nicholas Brink y se cambió legalmente el nombre en 2015.

Ese mismo año, Aldrich sufrió ciberacoso en un sitio web de parodia que contiene fotos de Aldrich y utiliza insultos ofensivos para burlarse del peso del entonces adolescente y acusar a Aldrich de participar en actividades ilegales, según un retrato de la persona sospechosa reconstruido por CNN.

La página, de la que informó por primera vez el diario The Washington Post, sigue activa.

Xavier Kraus, un vecino de la persona acusada por el tiroteo, dijo que él y su novia vivían al otro lado del pasillo de Aldrich y su madre hasta septiembre. Kraus dijo que la mayoría de las veces jugaban juntos a los videojuegos, con frecuencia en el departamento de Aldrich.

Aldrich expresaba ocasionalmente actitudes de odio hacia la gente, recordó Kraus.

Kraus dijo que recordaba específicamente una vez que "Aldrich dijo en voz alta" que "no le gustaban o que odiaba a los gays. Utilizando un término despectivo para ellos". Añadió que muchos otros "exabruptos" fueron "racistas".

Aldrich "no era alguien que tendría cerca de mis amigos gay", dijo Kraus, añadiendo que Aldrich nunca mencionó que fuera no binario.

Aldrich estaba orgulloso de las armas en su posesión, según Kraus. Cuando Aldrich le enseñó un arma una vez, Kraus le dijo: "las armas así me dan miedo". Kraus recordó que Aldrich le dijo: "'Hermano, no son las armas, es la gente a la que tienes que tener miedo', y esa conversación no se me olvida".

La madre de Aldrich dijo a la policía que la amenazó con una bomba

Según un familiar, la principal cuidadora de Aldrich era su abuela, que rechazó la petición de entrevista de CNN.

Aldrich terminó bajo su supervisión cuando su madre tuvo problemas con una serie de arrestos y evaluaciones de salud mental relacionadas, según los registros judiciales y una entrevista con un miembro de la familia.

Laura Voepel, la madre de Aldrich, llamó a la policía el año pasado y denunció que Aldrich había entrado en la casa de Colorado Springs en la que alquilaba una habitación y la había amenazado con una bomba casera.

Un video obtenido por CNN mostraba a Aldrich aparentemente despotricando contra la policía durante el incidente y desafiándola a entrar en la casa.

"Tengo a los malditos i*******s afuera, mira eso, me tienen en la mira", dice Aldrich en el video, apuntando la cámara a una ventana cubierta con persianas. "¿Ves eso de ahí? Los malditos i******s han sacado sus malditos rifles".

Más adelante en el video, Aldrich dice: "Si entran, la voy a reventar".

El video termina con Aldrich lanzando lo que parece un mensaje a las fuerzas del orden que esperaban fuera: "¡Así que, eh, adelante, entren, chicos! Vamos a ver".

El video no muestra a ningún agente fuera de la casa, y no queda claro en el video si Aldrich tenía algún arma en la casa.

Varias horas después de la llamada inicial de la policía, la unidad de negociación de crisis del departamento del sheriff local consiguió que Aldrich abandonara la casa. Las autoridades no encontraron ningún explosivo en el sitio, dijo la Oficina del Sheriff del Condado El Paso.

Aldrich fue detenido e ingresado en la cárcel del condado El Paso por dos cargos de delito de amenaza y tres cargos de secuestro en primer grado, según un comunicado de prensa de 2021 de la oficina del sheriff.

No quedó claro de inmediato cómo se resolvió el caso de la amenaza de bomba; el diario Colorado Springs Gazette informó que la fiscalía de distrito dijo que no se presentaron cargos formales en el caso. La fiscalía del distrito no respondió a la petición de comentarios de CNN.

Aldrich compró las dos armas llevadas el sábado por la noche al Club Q, según dijeron fuentes policiales a CNN esta semana. Pero no está claro si el rifle de asalto y la pistola fueron comprados antes o después del caso 2021.

La detención de Aldrich en relación con la amenaza de bomba no habría aparecido en las comprobaciones de antecedentes porque el caso nunca se juzgó, los cargos se retiraron y los registros se sellaron. No está claro qué motivó el sellado de los registros.

“Somos una ciudad de luto", dice el alcalde

El tiroteo ocurrió días antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, algunas familias que estaban planeando reuniones están ahora tambaleándose por el impacto de la violencia

"Somos una ciudad de luto, pero somos una ciudad en recuperación", dijo el alcalde John Suthers a CNN este martes. "El único mensaje que tenemos que transmitir es que las acciones de este único individuo... No definen a nuestra comunidad. Lo que debería definir a nuestra comunidad es cómo respondemos a ellas".

Los residentes, los sobrevivientes y los seres queridos de las víctimas se han apoyado mutuamente mediante vigilias, ceremonias y contribuciones financieras, dijo Suthers.

"(El Club Q) era realmente un refugio seguro, y queremos asegurarnos de que ese tipo de cosas sigan existiendo en el futuro", dijo Suthers.

Una cena de Acción de Gracias para la comunidad LGBTQ, que solía celebrarse en el Club Q, se llevará a cabo en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Pikes Peak, informó KRDO, afiliada de CNN.

Jason Plata, un representante de la iglesia, llamó a la cena del jueves un espacio "para compartir con los demás y ser capaz de recordar a nuestros amigos que hemos perdido y algunos de nuestros amigos que todavía están luchando".

Un sobreviviente llamado Anthony, que no quiso dar su apellido, dijo que aunque "la comunidad es fuerte, y saldremos adelante", ahora se siente inseguro.

"Me sentiré incómodo al ir a cualquier sitio durante mucho tiempo", dijo Anthony durante una conferencia de prensa mientras seguía hospitalizado el martes, informó KRDO.

Cuando se le preguntó qué le diría a la persona acusada de disparar, Anthony dijo que le diría a Aldrich: "¿Por qué no conoces a alguien y conoces su verdadero corazón antes de emitir un juicio?"

La persona sospechosa, dijo Anthony, "dañó muchos corazones puros y verdaderos, y no sé si volverán a ser los mismos".

-- Andy Rose, Holly Yan, Jeremy Harlan, Majlie de Puy Kamp, Curt Devine, Scott Glover y Sara Smart contribuyeron con este reportaje.