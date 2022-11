Desfile de Macy’s de Thanksgiving 2022: cuándo es y cómo verlo

Los incidentes con globos gigantes que han marcado el desfile de Macy's 1:22

(CNN Español) -- Llega el Día de Acción de Gracias y, con él, el evento que cada año congrega a millones en Nueva York: el desfile de Macy's de Thanksgiving, que este año se celebrará el 24 de noviembre y podrás ver a partir de las 09:00 a.m. hora de Miami.

El tradicional evento de Macy's nació en 1924 como desfile de Navidad para celebrar la expansión de la tienda, pero tres años después fue renombrado como Desfile del Día de Acción de Gracias. Los globos gigantes debutaron precisamente en 1927, año en el que se pudieron ver, por ejemplo dinosaurios de más de 18 metros de alto.

Aquí, algunos detalles de la edición de este 2022.

Los nuevos inflables

Además de algunos de los diseños que ya conoce el público —como Snoopy, Pikachu y Bob Esponja—, el desfile de 2022 contará con cinco nuevos inflables: la cachorra Bluey, de la popular serie que lleva su nombre; Greg Heffley, el protagonista de la serie de libros "Diary of a Wimpy Kid"; el apatosaurus Sinclaire oil & DINO con un dinosaurio bebé de acompañante y el minion Start. Aquí puedes darle un vistazo a los más de 25 inflables que desfilarán.

Las actuaciones

Entre las actuaciones de este año habrá una especial para buena parte de la comunidad latina: Gloria Estefan se presentará con su hija Emily y su nieto Sasha, con quienes grabó "Estefan Family Christmas", que cuenta con canciones en inglés y en español. La lista de artistas incluye también a Ziggy Marley, Joss Stone, Fitz and the Tantrums, Jordin Sparks, Betty Who, Big Time Rush, Sean Paul, Blanco Brown y CAM. Mira la lista completa aquí.

publicidad

Cómo ver el Desfile de Thanksgiving de Macy's

Más de 3,5 millones de personas en Nueva York y más de 50 millones de personas desde sus casas ven el desfile, según la organización. NBC transmitirá el evento a partir de las 09:00 a.m. hora de Miami con la conducción de Hoda Kotb, Savannah Guthrie y Al Rocker. Las transmisiones de TV del evento comenzaron en la ciudad en 1946 y se extendieron a todo el país al año siguiente. Para entonces, ya llevaba más de 10 años transmitiéndose por la radio.