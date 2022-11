La estrategia de Dollar Tree de aumentar sus precios a US$ 1,25 está funcionando

Dollar Tree venderá productos por más de un dólar 0:40

(CNN) -- Cuando Dollar Tree anunció que subiría sus precios a US$ 1,25 después de 35 años de mantenerlos en US$ 1, algunos de sus clientes protestaron y los analistas de la industria cuestionaron la decisión.

Pero un año después, la controvertida medida parece estar dando sus frutos.

El aumento de precios sumó a las ventas de Dollar Tree. El cambio también ha permitido a la compañía introducir mercancías que antes no podía vender debido a la restricción de precio de US$ 1, lo que la ayudó a atraer a nuevos compradores. Otras compañías competidoras también han subido los precios, por lo que Dollar Tree no ha sufrido un abandono por parte de sus clientes.

Las ventas en las tiendas Dollar Tree aumentaron un 8,6% el último trimestre en comparación con el año anterior, dijo este martes la compañía, que también es propietaria de Family Dollar. Las ventas de Family Dollar crecieron 4.1% el último trimestre.

“La transición hacia el punto de precio de US$ 1,25 permitió a nuestros comerciantes mejorar en gran medida el valor”, dijo el director general de Dollar Tree, Michael Witynski, en una llamada con analistas este martes. Dollar Tree posee más de 8.000 tiendas.

Dollar Tree informó hace un año que subió los precios para compensar los mayores costos y mejorar la calidad de su mercancía, que viene en envases de tamaño pequeño.

La selección de productos de la compañía había sufrido por tener que mantener todo por debajo de US$ 1, y sus ventas no eran buenas.

Entonces, Dollar Tree se había visto obligada a descontinuar varios "favoritos de los clientes", dijo la compañía anteriormente, porque no podía mantenerlos por debajo de US$ 1, particularmente alimentos envasados ​​y congelados y artículos esenciales para el hogar.

“Nuestras ventas de productos de consumo continuaron disminuyendo trimestre tras trimestre debido a que simplemente no podíamos ofrecer al cliente la disponibilidad y la variedad que buscaba a ese precio de US$ 1”, dijo Witynski este martes.

Desde entonces, Dollar Tree recuperó algunos de estos artículos a US$ 1,25 y amplió su oferta de carne, pizza, desayunos y otros artículos de consumo. Estas incorporaciones provocaron un nuevo aumento de las ventas.

“Nos gusta el negocio y la reacción que estamos viendo de los clientes en base a que podemos tener una mejor variedad”, dijo.

Dollar Tree también está sumando más artículos de US 3 y US$ 5 a las tiendas, basándose en una estrategia anterior.

Aún así, Wall Street se mantiene cauteloso sobre las perspectivas a largo plazo de la compañía. Las acciones de Dollar Tree cayeron un 8% durante este martes porque redujo sus expectativas de ganancias para el año.

Los clientes se han visto presionados por la inflación y están reemplazando artículos discrecionales por artículos de primera necesidad, que resultan menos rentables para Dollar Tree.

“La economía continúa presionando a los clientes de ingresos familiares medios y bajos, lo que resulta en compras más basadas en las necesidades”, dijo el jefe de finanzas de Dollar Tree, Jeffrey Davis.

La compañía dijo que busca atraer a más clientes de mayores ingresos que su grupo demográfico típico, el cual está comprando artículos de primera necesidad en las tiendas para hacer rendir sus presupuestos.

Walmart, Dollar General (DG) y otras cadenas de descuento también dijeron en los últimos meses que están ganando clientes nuevos y más ricos debido a la inflación.