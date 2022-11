Dentro de la investigación sobre quién mató a 4 estudiantes universitarios en Moscow, Idaho

Nuevos detalles en la investigación de los apuñalamientos en Idaho 2:28

Moscow, Idaho (CNN) -- Nueve días después de los homicidios de cuatro estudiantes que asistían a la Universidad de Idaho, la policía no ha detenido a ningún sospechoso, pero "definitivamente está avanzando", según un funcionario de información pública externo.



"Toma tiempo reunir y reconstruir toda la cronología de los acontecimientos y la imagen de lo que realmente ocurrió", dijo Aaron Snell, director de Comunicaciones de la Policía Estatal de Idaho. "Mucho de esto no lo ve el público porque es una investigación criminal. Pero te garantizo que tras bambalinas hay mucho trabajo".

Ese trabajo incluye entrevistas con más de 90 personas mientras los detectives investigan más de 700 pistas.

Pero Moscow, una ciudad de unos 26.000 habitantes, no registraba un homicidio desde 2015. El homicidio cuádruple sacudió a la pequeña comunidad universitaria, y la ansiedad no ha hecho más que aumentar ante la continua falta de respuestas.

Flujo de información

Gran parte de la información del caso se utilizará finalmente para el enjuiciamiento y no puede hacerse pública, arriesgando interferir en la justicia, dijo Snell.

Pero los escasos detalles disponibles para el público y la confusión sobre las primeras declaraciones de la Policía no han aliviado las preocupaciones de la comunidad.

En un principio, la Policía de Moscow dijo al público que el ataque era selectivo y que no suponía una amenaza para el público. Pero al cuarto día, el jefe de la Policía, Jason Fry, ajustó esa declaración: "No podemos decir que no existe una amenaza para la comunidad".

Snell reconoce que el mensaje inicial puede haber sido erróneo, dado que los aproximadamente 30 miembros del Departamento de Policía de Moscow respondieron inicialmente a la escena del crimen, sin personal de información pública dedicado dentro del Departamento.

A los pocos días, el Departamento tuvo que recurrir a recursos externos para ayudar en la investigación, incluido Snell.

Además de los cientos de pistas, la Policía también está rastreando grandes archivos de imágenes de vigilancia enviados por los residentes de las primeras horas de la mañana, cuando la Policía cree que ocurrieron los asesinatos.

"Es una operación muy grande, una investigación muy grande y es un crimen muy terrible", dijo Snell.

Otros ángulos están tardando más en ser investigados. Se cree que se utilizó un cuchillo de hoja fija en el ataque a los estudiantes, y para ayudar en la investigación, las fuerzas del orden pidieron a los comercios locales que presentaran pruebas en caso de que se hubiera comprado un cuchillo de este tipo. Hasta este martes, Snell dice que ningún negocio local ha proporcionado información de que se haya comprado u obtenido un cuchillo que coincida con esa descripción.

Amenaza para el público

Cuando no se ha capturado al responsable o responsables de un crimen tan violento, existe una amenaza para el público, dijo Snell.

"Reconocemos que siempre es prudente que la gente cierre sus puertas con llave, camine en parejas, esté alerta de lo que hace. Hay alguien o algunas personas por ahí que son asesinos, y queremos encontrarlos y llevarlos ante la justicia", dijo Snell.

Snell dijo a CNN que podría haber más de una persona responsable de los homicidios. También reiteró que la Policía sigue creyendo que se trata de un ataque selectivo, en parte por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos y por el hecho de que dos personas de la casa sobrevivieron.

Algunos estudiantes han abandonado desde entonces la zona para tomar clases a distancia, y han dicho a CNN que las declaraciones de la Policía no han sido tranquilizadoras.

El presidente de la Universidad de Idaho dijo este martes que muchos estudiantes han dado a la escuela información sobre cómo esperan proceder después de las vacaciones de otoño, lo que resultó en una decisión para permitir a los estudiantes terminar el resto del semestre, ya sea en persona o de forma remota.

En su mensaje, el presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, dijo: "Se ha pedido al profesorado que prepare opciones de enseñanza en persona y de aprendizaje a distancia para que cada estudiante pueda elegir su método de participación para las dos últimas semanas del semestre. No se prefiere trasladar los cursos totalmente en línea, pero puede ser necesario en situaciones limitadas".

Sin embargo, otros miembros de la comunidad, incluida la madre de la víctima Ethan Chapin, han expresado su paciencia y gratitud por el trabajo del Departamento de Policía.

En un acto conmemorativo celebrado este lunes por la noche, Stacy Chapin dio las gracias al "Departamento de Policía de Moscow, que ahora lleva la carga cada día no solo por nosotros, sino por todas las familias afectadas".

Disipar los rumores

A falta de detalles, los rumores se han disparado sobre el caso, lo que ha hecho que la Policía tenga que disiparlos públicamente, uno por uno.

"A medida que la gente sale a la calle y habla de este caso, el sentimiento del público cambia", dijo Snell. "Están confundidos. Están molestos. Queremos tratar de disipar los rumores, y queremos tratar de asegurarnos de que la verdad está ahí fuera".

Los investigadores revisaron "extensamente" cientos de pistas sobre que la víctima Kaylee Goncalves tenía un acosador, pero "no han podido verificar o identificar a un acosador", dijo la Policía en una publicación de Facebook este martes.

La Policía dijo previamente que los compañeros de habitación y los amigos sobrevivientes que hicieron la llamada al 911 y hablaron con los agentes ya fueron excluidos como sospechosos. Un hombre visto en un video de vigilancia cerca de dos de las víctimas también fue eliminado como sospechoso, así como un conductor que llevó a dos de las víctimas a casa.

Y el informe de un perro "desollado" tres semanas antes de los asesinatos no está relacionado con el caso, según la Policía.

La Policía de Moscow dijo este lunes que se encontró un perro en la casa de los fallecidos, pero "el perro estaba ileso y fue entregado a los Servicios de Animales y luego entregado a una parte responsable".