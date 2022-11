¿Qué está pasando con las redes sociales de Jennifer Lopez? No hay publicaciones en su Instagram

JLo se muestra emotiva en las redes sociales 1:20

(CNN) -- ¿Qué trama Jennifer Lopez? Las redes sociales de la actriz y cantante se apagaron este martes y sus seguidores tratan de averiguar qué significa.

Todas las publicaciones previas en su cuenta verificada de Instagram se eliminaron y no ha hecho publicaciones nuevas en sus cuentas de Facebook, TikTok ni Twitter.

Lopez tiene cerca de 347 millones de seguidores en total, con la mayor parte de ellos, 226 millones, en Instagram. La foto de perfil de esa cuenta desapareció este miércoles y solo se mostraba un círculo negro.

Las acciones de este tipo por parte de una celebridad suelen preceder a alguna clase de anuncio importante. Este viernes se cumple el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio "This Is Me... Then", que dedicó a su entonces novio (ahora esposo) Ben Affleck.

El álbum incluía los sencillos "Jenny from the Block", "All I Have" y "Dear Ben".

En Twitter, donde la última acción de su cuenta fue un retuit de la cuenta de su próxima película “Shotgun Wedding”, coprotagonizada por Josh Duhamel, hubo algunas preguntas y un poco de emoción.

“¡Algo grande debe estar pasando!”, tuiteó una cuenta de fans.

CNN se ha comunicado con los representantes de Lopez para solicitar comentarios.