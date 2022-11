Encuentran a un gato atrapado dentro de una maleta en un aeropuerto

(CNN) -- La gente lleva cosas raras en los aviones, eso no es nada nuevo. Y la maleta revisada para realizar un viaje desde el aeropuerto JFK en Nueva York a Orlando, Florida, el 16 de noviembre ciertamente contenía algunas rarezas. Mientras pasaba por la máquina de rayos X, los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) pudieron ver lo que parecían ser botellas, copas de vino, un par de chanclas y la silueta de un gato de tamaño natural.

Resultó que el contorno era de tamaño natural porque el gato era un gato real: pelirrojo, vivo y, aparentemente, ileso tras pasar las últimas horas en una maleta y ser arrojado de un lado a otro en su camino hacia el avión. Un avión en el que, por supuesto, fácilmente podría haber muerto durante el vuelo.

Los agentes que vieron la imagen y luego abrieron la maleta para encontrar al gato estaban "conmocionados", dijo a CNN la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein.

A pesar de que diariamente lidian con objetos de todo tipo, desde armas de fuego no autorizadas hasta salsa de arándanos ilícita, "es raro descubrir un animal vivo en una maleta registrada", dijo. Por suerte, el gato no intentó huir cuando abrieron la maleta.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

