Cargos anteriores, un rifle estilo asalto y una ley de bandera roja: surgen más preguntas sobre el sospechoso del tiroteo en el club LGBTQ de Colorado Springs

Policía identifica a víctimas del tiroteo en club nocturno de Colorado 2:46

(CNN) -- El dolor por la muerte de cinco personas en un club nocturno LGBTQ de Colorado Springs ha generado crecientes dudas sobre si la masacre del fin de semana podría haberse evitado.

Al menos otras 19 personas resultaron heridas el sábado por la noche en el Club Q, un antiguo refugio seguro para la comunidad LGBTQ y ahora otra escena del crimen en un país que ha sufrido un promedio de dos tiroteos masivos todos los días este año.

Las autoridades han revelado más sobre el sospechoso, Anderson Lee Aldrich, de 22 años, quien enfrenta cargos preliminares de cinco cargos de asesinato en primer grado y cinco cargos de un crimen motivado por prejuicios, conocido en otros lugares como crimen de odio, causando lesiones corporales.

Las autoridades no han acusado formalmente a Aldrich, quien fue hospitalizado luego de ser sometido por dos personas “heroicas” en el club a quienes la policía atribuye haber evitado una tragedia todavía mayor.

El sospechoso fue transferido a la cárcel, bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, dijo la policía de Colorado Springs este martes. Aldrich también figuraba en la lista en línea de la cárcel del condado.

publicidad

Cuando CNN le preguntó el martes si el sospechoso estaba cooperando con las autoridades, el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, le dijo a CNN: “No hemos recibido información de él”.

Aún no está claro si Aldrich tiene un abogado.

Veterano relata cómo ayudó a someter al supuesto atacante en Colorado 2:11

Según los investigadores:

Aldrich fue acusado previamente de un delito grave de amenazas y secuestro en primer grado después de supuestamente hacer una amenaza de bomba el año pasado. Pero esos cargos fueron retirados más tarde y los registros fueron sellados. No está claro por qué se sellaron los registros.

El sospechoso trajo un arma estilo AR y una pistola al Club Q el sábado por la noche, pero usó principalmente el rifle estilo asalto para llevar a cabo la masacre, dijo Vásquez.

Si bien Colorado tiene una ley de bandera roja destinada a eliminar temporalmente el acceso a las armas de aquellos que se consideran un peligro para ellos mismos o para otros, es posible que no se hubiera aplicado a Aldrich si su caso de 2021 nunca hubiera sido adjudicado o si nadie hubiera buscado la intervención.

El sospechoso será acusado formalmente "en algún momento de la próxima semana", dice el fiscal

El sospechoso tendrá su primera comparecencia ante el tribunal el próximo miércoles, que incluirá "el asesoramiento de los cargos de arresto, así como el asesoramiento de las condiciones de la fianza", djo el fiscal del Cuarto Poder Judicial del distrito de Colorado, Michael Allen.

El sospechoso será retenido sin derecho a fianza, dijo Allen a Erin Burnett de CNN.

La presentación formal de cargos “probablemente será en algún momento de la próxima semana o, dependiendo de los horarios de la corte, la semana siguiente”, dijo Allen, y agregó que espera cargos en “aproximadamente 10 días”.

Y aunque los cargos de asesinato ofrecerán las opciones de sentencia más largas, Allen dijo que espera más cargos además de esos.

“Colorado tiene estatutos de delitos motivados por prejuicios, que la mayoría de la gente entiende como delitos de odio. Definitivamente estamos analizando eso, en base a los hechos involucrados en este caso”, dijo Allen. “Y si hay evidencia para acusarlo, también lo acusaremos”.

Avanza investigación de masacre en club nocturno de Colorado 2:01

Analista: Los tiroteos masivos han aumentado desde que se levantó la prohibición del rifles de asalto

Estados Unidos tenía una prohibición de armas de estilo asalto que se implementó en 1994 y expiró en 2004.

Esa prohibición, aunque no fue perfecta, “tuvo el efecto de limitando la cantidad de armas semiautomáticas de alta capacidad… que estaban en circulación”, dijo Andrew McCabe, analista de aplicación de la ley de CNN.

“Vimos una gran disminución en los tiroteos masivos y muertes durante ese tiempo”, dijo McCabe, exsubdirector del FBI. "Esto ni siquiera es realmente discutible".

Surgen preguntas sobre por qué se retiraron los cargos anteriores

No está claro por qué se retiraron los cargos por delitos graves contra Aldrich luego del informe de 2021 de una amenaza de bomba.

El video obtenido por CNN mostraba a Aldrich aparentemente despotricando contra la policía y desafiándolos a entrar en la casa de su madre, donde estaba escondido.

“Tengo a los malditos sh*^^ afuera, mira eso, me tienen en la mira”, dice Aldrich en el video, apuntando la cámara a una ventana con persianas cubriéndola. “¿Ves justo ahí? Los j***** idiotas sacaron sus fusiles”.

Más adelante en el video, Aldrich dice: "Si se abren paso, voy a mandarlo todo al infierno".

El video termina con lo que parece ser un mensaje para las fuerzas del orden que están afuera: “¡Entonces, adelante, entren, muchachos! ¡Vamos a verlo!".

El video en realidad no muestra a ningún agente fuera de la casa y no queda claro en él si Aldrich tenía armas en la casa.

Varias horas después de la llamada inicial de la policía, la unidad de negociaciones de crisis del departamento del sheriff local logró que Aldrich saliera de la casa. Las autoridades no encontraron explosivos en la casa, dijo la oficina del alguacil del condado de El Paso.

Alrich fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de El Paso por dos cargos de amenaza grave y tres cargos de secuestro en primer grado, según un comunicado de prensa de 2021 de la oficina del shérif.

No quedó claro de inmediato cómo se resolvió el caso de amenaza de bomba, pero el Colorado Springs Gazette informó que la oficina del fiscal de distrito dijo que no se presentaron cargos formales en el caso. La oficina del fiscal de distrito no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

Aldrich compró las dos armas traídas al Club Q el sábado por la noche, dijeron fuentes policiales a CNN esta semana. Pero no está claro si el rifle y la pistola estilo AR se compraron antes o después del caso de 2021.

El arresto de Aldrich en relación con la amenaza de bomba no habría aparecido en las verificaciones de antecedentes porque el caso nunca fue adjudicado, se retiraron los cargos y se sellaron los registros. No está claro qué provocó el sellado de los registros.

La violencia armada en EE.UU. ya causó 10.000 muertes este año 1:09

Una ley de bandera roja 'no fue perfecta en esta circunstancia'

En 2019, Colorado aprobó una controvertida ley de bandera roja que permite a los miembros de la familia, a un compañero de cuarto o a la policía solicitar a un juez que confisque temporalmente las armas de fuego de una persona si se considera riesgo.

Cuando se le preguntó el lunes por qué no se usó la ley de bandera roja en el caso de Aldrich, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, dijo que era “demasiado pronto” para decirlo.

“No tengo suficiente información para saber exactamente lo que sabían los agentes”, dijo Weiser.

Una advertencia con la ley de bandera roja de Colorado es que requiere que los miembros de la familia, la policía u otras personas comiencen activamente el proceso de tratar de eliminar temporalmente el acceso a las armas de alguien que pueda causar daño.

“La ley de bandera roja de Colorado funciona cuando un miembro de la familia o un cohabitante o un agente de policía presenta de manera proactiva la documentación requerida y se presenta ante un juez y presenta el argumento de que alguien no debe tener acceso a un arma”, dijo McCabe.

“No me queda claro a partir de esta situación si (el sospechoso) fue sometido a una orden de restricción temporal o algún tipo de evaluación de salud mental. Incluso si lo fuera, no está claro que exista un requisito de consideración de bandera roja cuando hay una TRO o una evaluación de salud mental. Es completamente voluntario”, agregó.

El senador John Hickenlooper, ex gobernador de Colorado, dijo que cree que hay imperfecciones en la ley de bandera roja.

“Obviamente, la implementación no fue perfecta en esta circunstancia”, dijo Hickenlooper este martes. “Mucho menos que perfecto. Fue un fracaso en cualquier medida”.

5 víctimas más se unen a cientos de otras víctimas de tiroteos masivos este año

Las autoridades identificaron a las víctimas asesinadas como Daniel Aston, Raymond Green Vance, Kelly Loving, Ashley Paugh y Derrick Rump.

En lo que va del año, EE.UU. ha registrado al menos 605 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive, que al igual que CNN registra incidentes en los que cuatro o más personas mueren o resultan heridas, excluyendo al tirador.

Barrett Hudson sobrevivió a la masacre a pesar de recibir siete disparos cuando intentaba huir de los disparos.

“Siete balas fallaron en entrar en mi columna vertebral, en mi hígado, en mi colon”, dijo Hudson a CNN. “Tuve mucha, mucha suerte”.

Pero Hudson y otras víctimas que sobrevivieron están empañados por el dolor por las cinco vidas perdidas.

Ashley Paugh deja atrás a su hija Ryleigh, quien “era todo su mundo”, dijo la familia de Paugh en un comunicado.

“Ella significaba todo para esta familia, y ni siquiera podemos empezar a entender lo que significará no tenerla en nuestras vidas”, dijo su familia.

Paugh trabajó en la organización sin fines de lucro Kids Crossing, cuyo objetivo es ayudar a los niños de crianza a encontrar un hogar, dijo la familia. También participó en ayudar a la comunidad LGBTQ a encontrar lugares de acogida acogedores.

Derrick Rump era cantinero en el Club Q. El lugar era un lugar donde “encontró una comunidad de personas a las que amaba mucho, y sintió que podía brillar allí, y lo hizo”, su hermana Julia Kissling, afiliada de CNN WFMZ.

La hermana de Kelly Loving ofreció sus condolencias a las otras familias en duelo mientras lidiaba con su propio dolor.

“Mis condolencias van para todas las familias que perdieron a alguien en este trágico evento, y para todos los que luchan por ser aceptados en este mundo”, dijo Tiffany Loving en el comunicado a CNN.

“Mi hermana era una buena persona. Ella era cariñosa, cariñosa y dulce. Todos la amaban. Kelly era una persona maravillosa”.

Raymond Green Vance, de 22 años, acababa de conseguir un trabajo en un centro de distribución de FedEx en Colorado Springs y “estaba encantado de haber recibido su primer cheque de pago”, dijo su familia en un comunicado.

“Su propia familia y amigos están completamente devastados por la repentina pérdida de un hijo, nieto, hermano, sobrino y primo amado por tantos”, dijo su familia.

Un veterano del ejército usó el arma del atacante para detenerlo.

La carnicería podría haber sido aún peor si no fuera por la valentía de dos personas dentro del club que lucharon contra el pistolero, dijo la policía.

Richard Fierro y Thomas James sometieron al atacante antes de que llegaran los oficiales minutos después de que comenzara el tiroteo, dijo la policía.

Fierro, un ex mayor del Ejército que sirvió en Irak y Afganistán, dijo que le quitó un arma al agresor y la usó para golpearlo.

La violencia y el trauma en el club el sábado por la noche fue similar a la de una zona de guerra, dijo el veterano.

Fierro estaba en la discoteca celebrando un cumpleaños con su esposa e hija. El novio de su hija, Vance, también estaba allí pero no sobrevivió.

Se emocionó al hablar de Vance y los otros que fueron asesinados.

“No soy un héroe”, dijo Fierro. “Solo soy un tipo que quería proteger a sus hijos y a su esposa, y todavía no pude proteger a su novio”.

-- Patricia DiCarlo, Ji Min Lee, Dakin Andone, Amir Vera, Eliott C. McLaughlin, Caroll Alvarado, Amanda Musa, Amanda Watts, Elise Hammond, Sara Weisfeldt, David Williams, Raja Razek y Evan Perez de CNN contribuyeron a este informe.