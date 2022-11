Los jugadores de Alemania protestan por la "libertad de expresión" en el Mundial

(CNN) -- Los jugadores de la selección de Alemania se taparon la boca con las manos durante una foto de equipo antes de su partido contra Japón en el Grupo E de la Copa del Mundo, mientras continuaba la disputa sobre la amenaza de sanciones de la FIFA por el brazalete "OneLove".

Todos los jugadores de Alemania participaron en el gesto ante decenas de fotógrafos en el campo de juego antes del inicio del partido en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, después de que la FIFA amenazara a siete equipos europeos con sanciones si llevaban el brazalete que simboliza la diversidad y la tolerancia.

Este miércoles, la federación alemana de fútbol (DFB) publicó una serie de tuits en los que indica que la FIFA les impidió usar su voz para promover los derechos humanos en la Copa del Mundo.

“Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz. Mantenemos nuestra posición", dijo la DFB en un tuit con una imagen de los jugadores alemanes tapándose la boca con las manos.

"No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables... Por eso este mensaje es tan importante para nosotros".

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022