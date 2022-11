Federico Valverde más allá del fútbol: desde su deseo de ser padre joven hasta el sobrenombre del que no puede deshacerse

Uruguay no pudo con Corea del Sur 0:58

(CNN Español) -- Federico Valverde debutó en el Mundial de Qatar como una de las estrellas indiscutibles de la selección celeste. Desde su deseo de ser padre joven al sobrenombre que le pusieron en el baby fútbol y del que nunca pudo deshacerse, hacemos un repaso por la vida del centrocampista del Real Madrid más allá de la pelota.

"Yo deseaba ser padre joven"

Valverde y Mina Bonino, su esposa, tuvieron a su hijo Benicio en febrero de 2020, cuando la estrella celeste tenía 21 años. "Uno jamás se imagina ser padre tan joven aunque yo lo deseaba mucho, yo deseaba ser padre joven. Cuando conocí a mi mujer ya lo buscamos y fui el pibe más feliz", recordó en la entrevista con AUFTV.

Para el jugador "no hay título, no hay debut, no hay nada" más importante que el pequeño. "Es lo mejor de mi vida", dijo en una entrevista reciente con La Guitarrita.

Viajar mucho es parte de su trabajo, por lo que el mediocentro intenta aprovechar "cada minuto" que comparte con su hijo.

Además, el jugador merengue ha reflexionado sobre las posibilidades que tiene su hijo Benicio hoy en comparación con su propia situación cuando era niño. "Yo me crie en Uruguay con otras cosas, con otras enseñanzas, no tenía tantos privilegios pero mis papas siempre me daban todo lo que podían ellos. Hoy por hoy gracias al fútbol, gracias a toda la gente que me rodea, a mi hijo puedo darle otros privilegios que yo capaz no podía tener", explicó.

Su madre y su padre "son todo"

Fede Valverde también ha hablado de manera muy emotiva sobre sus padres, con quienes se lleva "espectacular" según contó. "Desde que yo salí son todo para mí. Son los que me acompañaban siempre en cada momento, bueno y malo, siempre estaban ahí", recordó en el video de AUFTV.

"Hoy por hoy poder estar disfrutando con ellos también es lindo, poder darle muchas alegrías me llena de orgullo".

Cuando le preguntaron quién era Fede Valverde hace 10 años, sus padres volvieron a salir en la respuesta: "Un pibe que quería buscar el sueño de ser futbolista profesional y ya está, y después nada, siempre estar cerca de los papás".

Mina Bonino, una esposa que "critica como la número uno"

La periodista deportiva argentina Mina Bonino, con quien está casado, "es lo mejor" que tiene con su hijo, dijo Valverde en La Guitarrita. "Fue la persona que me dio un hijo, que me hizo papa, eso para siempre va a ser especial, único", explicó, y la definió una "gran mujer" y una "gran esposa" que siempre está pendiente de todo.

El jugador también hizo referencia a la tendencia de Bonino a hacer "críticas constructivas". "Critica como la número uno", contó en esa entrevista en medio de carcajadas, aunque reconoció que "antes era peor".

La esposa argentina del jugador uruguayo tiene un perfil alto en las redes sociales. Durante el debut de Valverde en el partido contra Corea del Sur, compartió varias imágenes con sus peripecias en el estadio, desde una bandera que era más grande de lo permitido y tuvo que cortar al hecho de que el hijo se le durmiera en brazos y se perdiera el juego del padre.

Valverde explicó que Bonino ha sido un gran apoyo en lo profesional y en lo personal, y que además le ha ayudado a superar la timidez que lo caracteriza. "Hubo un momento q yo no jugaba nada en el Madrid y me costaba y estaba enojado con la vida, estaba enojado yo, y ella fue de gran ayuda, ella fue la que me brindó muchísimas herramientas para abrir mi cabeza, para abrir mi cuerpo, para escuchar otras opciones, para aprender, y logré cambiar", dijo.

Lo joven está en un dilema, entre la celeste de su esposo y padre de su hijo y la albiceleste de su tierra natal, que tiene nada menos que a Leo Messi. En una entrevista con el programa Doble Mérito en YouTube, la periodista dejó clara su prioridad. "Si juegan Uruguay y Argentina, lógicamente ver feliz a mi marido me haría más feliz que ver feliz a Messi, por ejemplo, que no me da nada", dijo. Si Uruguay queda fuera, por supuesto, entonces va con Argentina, según sus propias palabras.

El sobrenombre del que nunca se pudo deshacer "Pajarito"

Un técnico de baby fútbol, la forma en que se denomina en Uruguay a la liga infantil en la que empezó Valverde, lo bautizó "Pajarito" porque era flaco y rápido.

Valverde nunca se pudo deshacer del sobrenombre, aunque no lo gustaba, y al final terminó amigándose. Pero hay otro apodo que prefiere porque, según sus propias palabras, es "más rudo": "Halcón".