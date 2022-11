Uruguay - Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022, en vivo: resultado y datos en directo

¿Qué es la "garra charrúa" de Uruguay y por qué la camiseta de la selección es celeste?

Parece que todo está perdido. Faltan pocos minutos para que termine el partido y el marcador está en contra. Los jugadores están exhaustos. Pero no se rinden. Sale a la cancha la "garra charrúa" y pelean con todas sus fuerzas hasta que el árbitro pita. Logran revertir el resultado y no queda duda para nadie que los esté mirando de que no dieron el 100%. Los uruguayos dieron el 110%.

La "garra charrúa" es un concepto que posiblemente todo uruguayo entienda, aunque tal vez no pueda explicarlo. Hay múltiples formas de definirla. Alfredo Etchandy, exsubsecretario de Deporte, decía que "es algo más de lo que se puede dar, es un ‘plus' que tienen los futbolistas uruguayos" gracias al cual "lograron victorias que parecían imposibles". Para el reconocido historiador Gerardo Caetano, se trata de un "factor anímico para sobreponerse a los momentos adversos".

La 'garra' es la fuerza, el empuje. ¿Pero por qué 'charrúa'? Los charrúas fueron uno de los grupos indígenas que habitó el territorio de lo que hoy es Uruguay antes de la formación del Estado. Hoy quedan pocos rastros de los charrúas, ya que desde que el territorio era colonia española se hicieron múltiples campañas militares para exterminar a grupos que, en visión del poder dominante, perturbaban la estabilidad. (De hecho en 1831, un año después de que Uruguay jurara su primera Constitución, se llevó a cabo una de las campañas de exterminio más recordadas en la que el entonces presidente convocó a los caciques a un arroyo y los emboscó, matando a los hombres y llevando prisioneros a niños y mujeres).

