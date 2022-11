Las 5 cosas que debes saber este 25 de noviembre: Los 9 momentos destacados del Mundial hasta ahora

¿Cómo se definirán los cruces de octavos del Mundial de Qatar 2022? Este año podría ser el segundo con más tiroteos masivos en EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los 9 momentos destacados del Mundial hasta ahora

Grandes goleadas, dos sorpresas, un récord y un gesto de protesta han sido algunos de los momentos más emocionantes de esta primera semana de Qatar 2022.

2. ¿Cómo se definirán los cruces de octavos del Mundial de Qatar 2022?

Después de cinco días en el Mundial de Qatar, cumplida la primera fecha para todos los grupos, se empiezan a vislumbrar las posibilidades para la clasificación a octavos de final. Aunque faltan dos fechas, los hinchas plantean todas las posibilidades de avance de sus selecciones para pronosticar los enfrentamientos en la siguiente fase. Así se definen los enfrentamientos.

3. El gobierno y la oposición de Venezuela reinician negociaciones

El gobierno y la oposición de Venezuela volverán a sentarse este sábado en la mesa de diálogo en México, confirmó la cancillería de Noruega, que ha ocupado el rol de mediador en estas negociaciones. En este nuevo encuentro, las partes van a suscribir un “acuerdo parcial en materia social". Estas son las claves de esta nueva ronda de negociaciones que tienen a Alex Saab y EE.UU. como telón de fondo.

4. 2022 podría ser el segundo año con más tiroteos masivos en EE.UU.

Este año podría ser el segundo con más tiroteos masivos registrados en Estados Unidos, según los datos recopilados por Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que rastrea los incidentes de violencia armada en todo el país. Hasta el 22 de noviembre hubo al menos 607 tiroteos masivos.

5. Hive Social gana fuerza... y muestra lo difícil que sería reemplazar a Twitter

En medio del caos de Twitter, varias redes sociales alternativas han informado de un aumento de nuevos usuarios. La última en ganar impulso generalizado es Hive Social, una aplicación que combina algunos de los elementos familiares de Instagram, Twitter e incluso MySpace. Sin embargo, reemplazar a Twitter podría ser más difícil que lo que algunos creen. Análisis.

A la hora del café

Flossie, la gata viva más longeva del mundo, tiene casi 27 años

Flossie, a la edad de casi 27 años, que es el equivalente felino de 120 años humanos, según Guinness World Records, ha sido coronada como la gata viva más vieja del mundo. Así se ve.

Adidas investigará a Kanye West

Adidas comenzará una investigación contra Kanye West por denuncias de mala conducta, después de que un artículo en Rolling Stone informó que la marca de ropa deportiva ignoró el comportamiento inapropiado del rapero.

El telescopio Webb captura el primer vistazo al desglose atmosférico de un exoplaneta

El telescopio espacial James Webb capturó un retrato molecular y químico detallado de los cielos de un planeta lejano, marcando otra primicia para la comunidad científica de exoplanetas.

Conoce los secretos de los auxiliares de vuelo para sacar el mayor provecho a tu viaje

Navegar por el mundo de los aeropuertos y los aviones en estas fechas puede ser estresante, pero si hay alguien experto en viajes durante festividades esos son los auxiliares de vuelo. Intrigados por conocer sus consejos y trucos, CNN Travel habló con dos auxiliares de vuelo veteranos.

Roban de un museo alemán un tesoro de monedas de oro celtas

Un tesoro de monedas de oro que datan de alrededor del año 100 a. C. fue robado de un museo en el sur de Alemania, según la Policía Estatal de Baviera. Las monedas se habían descubierto en 1999 en el sitio de un gran asentamiento celta cercano.

La cifra del día

2,46 millones

Un total de 2,46 millones de personas viajaron por aire en Estados Unidos el miércoles, apenas por debajo del récord de la era de la pandemia de covid-19 que se alcanzó en julio.

La cita del día

“Estaba escondida debajo de la mesa y me dijo que saliera (...) Me deslicé debajo de la mesa, estaba temblando, y probablemente en ese momento parecía un chihuahua. Y me puso el arma en la frente y... esto es realmente difícil. Me dijo que me fuera a casa”

Jessie Wilczewski, una empleada de Walmart en la ciudad de Chesapeake, en Virginia, cuenta en diálogo con CNN el momento en el que un compañero de trabajo abrió fuego en la sala de descanso de la tienda, y el diálogo que tuvo con ella.

Y para terminar...

Shakira es sorprendida por un trío en un restaurante en España

Shakira se vio sorprendida por un trío musical mientras se encontraba almorzando en un restaurante en España.