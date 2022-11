Muere Héctor Bonilla, reconocido actor y director mexicano

El actor, dramaturgo y director de escena mexicana Héctor Bonilla falleció el 25 de noviembre, según informó su familia. Sergio Bonilla, hijo del escritor mexicano, confirmó a CNN el fallecimiento de su padre, mientras Fernando Bonilla, el menor de sus tres hijos, y también actor y dramaturgo, publicó un comunicado en sus redes sociales para señalar que su padre murió rodeado de su círculo más íntimo luego de luchar durante cuatro años contra el cáncer.

Sergio Bonilla, hijo del escritor mexicano, confirmó a CNN el fallecimiento de su padre, mientras Fernando Bonilla, el menor de sus tres hijos, y también actor y dramaturgo, publicó un comunicado en sus redes sociales para señalar que su padre murió rodeado de su círculo más íntimo luego de luchar durante cuatro años contra el cáncer.

Fernando Bonilla compartió el video de una canción de su padre denominada “Testamento”. En ella, con apoyo visual de sus puestas en escena, Héctor Bonilla destacaba el legado que seguiría a su muerte.

“Somos conscientes de que Hector dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su partida”, se lee en el comunicado. “Como él quería, compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años: ‘Se acabó la función. No estén ching****. El que me vio, me vio. No queda nada’“.

Por su parte, la Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento del actor en Twitter, y lo calificó de “uno de los mejores actores de México”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió una fotografía con el actor en redes sociales y el siguiente mensaje: “Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos”.

En 2019, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le entregó el reconocimiento Trayectorias notables de las artes en México, por sus 50 años dedicados al teatro, al cine y a la televisión.

Según el Centro Nacional de las Artes, Bonilla participó en más de 140 puestas en escena.