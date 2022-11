Las víctimas permanecen hospitalizadas en estado crítico días después del tiroteo masivo en un Walmart de Virginia

Los momentos perturbadores de una sobreviviente del tiroteo en Walmart 5:19

(CNN) -- Mientras las autoridades investigan el tiroteo masivo de esta semana dentro de un Walmart en Chesapeake, Virginia, al menos dos empleados permanecían hospitalizados en estado crítico después de que un gerente matara a seis compañeros de trabajo antes de quitarse la vida.

El tiroteo del martes por la noche, dos días antes del Día de Acción de Gracias, comenzó minutos después de las 10 p.m. dentro de la sala de descanso de los empleados, donde algunos trabajadores se preparaban para comenzar su turno nocturno.

Además de los seis empleados que no sobrevivieron, otros continúan recibiendo tratamiento médico. Dos víctimas en el Hospital General Sentara Norfolk estaban en estado crítico el Día de Acción de Gracias, dijo a CNN el portavoz del hospital Mike Kafka, y otra víctima fue dada de alta el miércoles.

"En este Día de Acción de Gracias, estamos muy agradecidos por nuestra comunidad y estamos pensando en cada víctima del tiroteo en Walmart y sus familiares", dijeron en línea los funcionarios de la ciudad de Chesapeake.

"Hoy solo nos enfocamos en los heridos por el trágico evento del martes, pero la investigación policial continúa", dijeron las autoridades, y agregaron que se proporcionará información adicional el viernes.

Las personas muertas son Randy Blevins, de 70 años; Lorenzo Gamble, 43; Tyneka Johnson, 22; Brian Pendleton, 38; Kellie Pyle, 52, y un menor de 16 años, cuyo nombre no se da a conocer por ser menor de edad, según autoridades.

Mientras la policía trabaja para determinar el motivo de uno de al menos tres tiroteos masivos en Virginia este mes, los funcionarios de Chesapeake han anunciado una vigilia para las víctimas programada para el lunes por la noche en City Park.

"Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos conmocionados", dijo el alcalde Rick West en un mensaje publicado en línea a principios de esta semana. "Juntos nos apoyaremos mutuamente durante este tiempo".

La tragedia, que se produjo cuando muchos miembros de la comunidad se preparaban para pasar las vacaciones con familiares y amigos, ha desatado un estallido de dolor y trauma por la pérdida de seres queridos en otro tiroteo masivo en EE.UU.

Otra comunidad de Virginia también ha estado soportando el dolor de las vidas perdidas por la violencia armada. A unas 170 millas al oeste de Chesapeake, un estudiante de 22 años de la Universidad de Virginia en Charlottesville fue arrestado y acusado después de abrir fuego contra sus compañeros el 13 de noviembre, matando a tres de ellos en un autobús que regresaba al campus de una excursión a Washington.

El duelo también ha impregnado a una comunidad de Colorado el fin de semana pasado, cuando una persona sospechosa de 22 años disparó y mató a cinco personas en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, hiriendo a otras 19, dijeron las autoridades.

Estos tiroteos, entre muchos otros, han puesto a EE.UU. en el ominoso camino de hacer de 2022 el segundo año con más tiroteos masivos registrados, según datos de Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que comenzó a rastrear los casos en 2014

Los sobrevivientes describen el tiroteo

El tiroteo en Chesapeake esta semana estalló repentinamente, y los testigos dijeron que estaban conmocionados e incrédulos cuando vieron al hombre armado apuntándolos con un arma de fuego.

El empleado de Walmart, Kevin Harper, dijo que el atacante entró en la sala de descanso e inmediatamente comenzó a disparar.

"Entró allí y comenzó a rociar", dijo Harper en un video en las redes sociales.

El atacante ha sido identificado como Andre Bing, quien trabajaba como "líder de equipo" durante la noche. El hombre de 31 años había estado trabajando para Walmart desde 2010, dijo la compañía. Las autoridades han dicho que tenía una pistola semiautomática y varios cargadores de municiones.

Dos víctimas muertas y el atacante fueron encontrados en la sala de descanso, otra víctima fue encontrada en el frente de la tienda y otras tres murieron en el hospital, dijeron funcionarios de la ciudad de Chesapeake.

Jessie Wilczewski, quien fue contratada recientemente, le dijo a CNN que estaba en una reunión programada regularmente cuando comenzó el tiroteo.

Al principio, "no se registró como real", dijo, hasta que el sonido de los disparos resonó en su pecho.

Wilczewski se escondió debajo de una mesa mientras el atacante caminaba por un pasillo cercano. Podía ver a algunos de sus compañeros de trabajo en el piso o acostados en sillas, todos inmóviles y algunos probablemente muertos, dijo. Se quedó porque no quería dejarlos solos.

"Podría haber salido corriendo por esa puerta... y me quedé. Me quedé para que no estuvieran solos en sus últimos momentos", dijo Wilczewski en un mensaje a las familias de dos víctimas.

Cuando el atacante regresó a la sala de descanso, dijo Wilczewski, le dijo que saliera de debajo de la mesa y se fuera a casa.

"Tuve que tocar la puerta que estaba cubierta (de sangre)", dijo. "Solo recuerdo agarrar mi bolsa y pensar: 'Si me va a disparar por la espalda, bueno, tendrá que esforzarse mucho porque estoy corriendo', y lo hice... y no me detuve hasta que llegué a mi auto y luego tuve un colapso".

Briana Tyler, también una empleada recién contratada, dijo que vio balas volando a solo unos centímetros de su cara.

"De repente escuchas pa pa pa pa pa pa pa", dijo Tyler. "Había gente que se tiraba al suelo", dijo. "Todo el mundo estaba gritando, jadeando, y sí, simplemente se alejó después de eso y continuó por toda la tienda y siguió disparando".

Unas vacaciones marcadas por el vacío para las familias de las víctimas de la violencia armada

Más allá del tiroteo en Chesapeake esta semana, la violencia armada ha convertido muchos lugares ordinarios en escenas del crimen en todo el país, desde escuelas y supermercados hasta hospitales y centros comerciales. Brett Cross, cuyo sobrino Uziyah García fue asesinado en una masacre escolar en Texas este año, describió una profunda sensación de pérdida sin el niño de 10 años esta temporada navideña.

Un hombre armado había abierto fuego dentro de la escuela primaria Robb en Uvalde en mayo, matando a 19 estudiantes de cuarto grado y a sus dos maestros antes de que las autoridades lo mataran a tiros.

"Seis meses desde que nuestro mundo se hizo añicos, y se supone que debo 'celebrar las fiestas'", escribió Cross en una publicación en las redes sociales el Día de Acción de Gracias. "¿Cómo celebras cuando estás devastado? ¿Cómo das gracias cuando ya no tienes nada que dar? ¿Cómo finges y sonríes cuando te despiertas llorando?".

En 2018, un exalumno asesinó a 14 estudiantes y a tres miembros del personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Fred Guttenberg, padre de Jaime Guttenberg, una niña de 14 años que murió en ese tiroteo, dijo que hay más trabajo por hacer en la lucha contra la violencia armada.

“Hoy celebramos el Día de Acción de Gracias. Desafortunadamente, muchas familias lo harán con un asiento vacío en la mesa debido a la violencia armada”, escribió Guttenberg en una publicación en las redes sociales el Día de Acción de Gracias.

Nicole Hockley perdió a su hijo de 6 años, Dylan, en el tiroteo masivo en Sandy Hook Elementary School en Newtown, Connecticut, donde un hombre armado mató a 20 niños y seis adultos en 2012.

"Mi vida se había sumido en la tristeza y la confusión. Me sentí como si estuviera en el fondo de un agujero gigantesco del que nunca podría salir. No sabía cómo ayudarme a mí mismo, sin importar a los que amaba", escribió Hockley en línea en un mensaje de Acción de Gracias.

"Pero en las semanas y meses que siguieron, y con el apoyo de quienes me rodeaban, encontré un sentido renovado de propósito para evitar que otros niños y familias sufran el mismo destino".

Josh Campbell, Michelle Watson y Andi Babineau de CNN contribuyeron a este informe.