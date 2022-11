Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

La FIFA inició una investigación contra la Asociación de Fútbol de Serbia, luego de que apareciera una foto de una bandera dentro del casillero del equipo que representaba la bandera serbia sobre el contorno del país independiente de Kosovo.

La foto de la bandera, supuestamente antes del partido de la Copa Mundial de Serbia contra Brasil el jueves, muestra el contorno de Kosovo, que ha sido un estado independiente desde 2008, rellenado con la bandera de Serbia y con las palabras "Sin rendición" superpuestas en eso.

El ministro de Cultura, Juventud y Deporte de Kosovo, Hajrulla Çeku, calificó la imagen de "vergonzosa" en un tuit y dijo que mostraba "mensajes de odio, xenófobos y genocidas hacia Kosovo", al tiempo que explotaba la plataforma de la Copa del Mundo.

El organismo rector del fútbol mundial dijo que los procedimientos se iniciaron sobre la base del artículo 11 del Código Disciplinario de la FIFA y el artículo 4 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022, que cubre las infracciones de "gestos, señas o lenguaje ofensivos" y "usar un evento deportivo para demostraciones de carácter no deportivo.”

Çeku y la federación de fútbol de Kosovo (FFK) presentaron una denuncia formal ante la FIFA, por la “acción agresiva de la selección nacional de Serbia”.

"FFK condena enérgicamente la acción agresiva contra la República de Kosovo mostrada por Serbia en el 'Qatar 2022'", dijo FFK en un comunicado el viernes. “La Copa del Mundo es un evento de alegría y unidad y debe enviar mensajes de esperanza y paz, no mensajes de odio. Hacemos un llamado a la FIFA para que tome medidas contra tales acciones”.

FFK strongly condemns the aggressive action against the Republic of Kosovo shown by Serbia in the "Qatar 2022".

The World Cup is an event of joy and unity and should send messages of hope and peace, not messages of hatred. We call @FIFAcom to take action against such actions. https://t.co/qNOZs9YCl7

— FFK (@FFK_KS) November 25, 2022