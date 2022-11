Canelo Álvarez lanza advertencia a Lionel Messi: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!"

Canelo Álvarez y su mensaje desafiante contra Messi 0:47

(CNN) -- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez le envió una advertencia a Lionel Messi, a quien acusó de faltarle el respeto a México.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?" tuiteó Álvarez tuiteó, aparentemente haciendo referencia a un video en el que Messi parece patear una camiseta de México que está en el suelo durante las celebraciones de Argentina en el vestuario.

No hay indicios de que Messi haya pateado la camiseta intencionalmente, sino que parece haberlo hecho accidentalmente cuando se quita los botines.

"¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!, agregó Álvarez agregó en otro tuit, con una serie de emojis enojados. "Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su ma****** que hizo!".

Argentina venció este sábado 2-0 a México en un tenso partido del Grupo C del Mundial de Qatar. Messi anotó el gol inicial, y luego Enzo Fernández selló la victoria al final para mantener vivo el sueño de Argentina en la Copa del Mundo luego de su sorprendente derrota en el primer partido ante Arabia Saudita.

Álvarez, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra después de ganar campeonatos mundiales en cuatro categorías de peso, agregó en una respuesta a un periodista: "Una cosa es que sean mejores que nosotros (en el fútbol), es otra cosa de tener respeto".

publicidad

Sergio Agüero, excompañero de Messi en Argentina, le respondió a Álvarez en Twitter: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario".

"Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Argentina se enfrenta a Polonia en su último partido del grupo el miércoles, con México frente a Arabia Saudita. Los cuatro equipos en el Grupo C permanecen con posibilidades de clasificarse para los octavos de final.

CNN contactó al equipo del Canelo Álvarez para obtener una declaración sobre lo publicado en Twitter.

CNN a su vez busca un pronunciamiento de la selección de Argentina sobre los tuits de Álvarez.

Con información de Matias Grez