Kim Kardashian dice que está reevaluando su relación con Balenciaga después de la polémica por una sesión de fotos de temática 'bondage'

(CNN) -- Kim Kardashian dice que está "reevaluando" su relación laboral con Balenciaga después de que la lujosa casa de moda presentara a niños abrazando a osos de peluche vestidos con ropa de bondage en su última campaña publicitaria.

La fundadora de Skims y estrella de reality shows, que ha sido embajadora de la marca de moda, rompió su silencio este domingo después de recibir una avalancha de mensajes de admiradores y comentaristas instándola a denunciar la marca.

En comentarios publicados en sus redes sociales, Kardashian dijo que había esperado para hablar "no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo esto podría haber pasado".

Luego agregó que, como madre, quedó “sacudida por las perturbadoras imágenes”.

"La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad, punto", dijo a sus 74,2 millones de seguidores en Twitter, este domingo.

"Agradezco la eliminación de las campañas y la disculpa de Balenciaga. Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder", añadió Kardashian.

Kardashian, quien usó un conjunto de Balenciaga que ocultaba su identidad en la Met Gala 2021, estuvo entre las muchas celebridades que participaron en el desfile de alta costura de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París en julio. El final de temporada del jueves de "The Kardashians" se centró en su caminar en el desfile de Balenciaga.

Este domingo, abordó su futuro con Balenciaga en una publicación de seguimiento, escribiendo: "Actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándome en su disposición a aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero verlos tomar para proteger a los niños".

La controvertida campaña de Balenciaga con niños

La declaración de Kardashian se produce días después de que la compañía retirara la controvertida campaña, hecha por el fotógrafo Gabriele Galimberti y parte de un proyecto llamado "Toy Stories", y publicó una disculpa en su página de Instagram.

"Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña pueda haber causado", decía el comunicado.

"Nuestras bolsas de ositos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos eliminado inmediatamente la campaña de todas las plataformas".

Galimberti le dijo a CNN en un comunicado el miércoles que la dirección y el rodaje de la campaña "Toy Stories" estaban fuera de sus manos, alegando que "no tenía derecho de ninguna manera a elegir (sic) los productos, ni los modelos, ni el combinación de los mismos".

Balenciaga emitió una nueva declaración en Instagram disculpándose por mostrar "documentos inquietantes", luego de que se volviera viral una campaña separada que presentaba documentos de un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionado con las leyes de pornografía infantil. La compañía agregó que planeaba emprender "acciones legales contra las partes responsables de crear el conjunto e incluir elementos no aprobados".

Galimberti dijo que “no tenía relación con la foto donde aparece un documento de la Corte Suprema”.

El mes pasado, Balenciaga rompió lazos con el exesposo de Kardashian, el rapero Kanye West, en medio de las continuas consecuencias de sus comentarios antisemitas y controvertidos.

CNN se comunicó con Kering, la empresa matriz de Balenciaga, y los representantes de Kardashian para obtener más comentarios.

-- Lianne Kolirin, de CNN, contribuyó a este informe.