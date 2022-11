Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 28 de noviembre

El director de la CIA se reunió con su homólogo ruso para gestionar los riesgos nucleares, según un diplomático estadounidense

Estados Unidos y Rusia tienen formas de gestionar los riesgos nucleares a través de conversaciones entre las agencias de inteligencia, dijo un alto diplomático estadounidense a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti en un video publicado este lunes.

Los comentarios de Elizabeth Rood, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, se producen después de que el director de la CIA, Bill Burns, se reuniera con su homólogo ruso de inteligencia, Sergey Naryshkin, en Turquía a principios de este mes.

"Estados Unidos tiene canales para gestionar los riesgos con la Federación Rusa, en particular los riesgos nucleares, y ese fue el objetivo de la reunión del director de la CIA, Burns, con su homólogo ruso", dijo Rood. "El director Burns no negoció nada y no habló de una solución del conflicto en Ucrania".

El gobierno de Biden ha enviado a Burns en varias ocasiones durante el último año para mantener conversaciones con los rusos, utilizando al veterano diplomático y ex embajador de EE.UU. en Rusia como un intermediario clave, ya que las relaciones entre EE.UU. y Rusia han seguido disminuyendo.

Prisioneros estadounidenses: en un segundo video publicado por RIA, Rood dijo que Washington sigue hablando con Moscú sobre la liberación de Brittney Griner y Paul Whelan, dos ciudadanos estadounidenses encarcelados en Rusia.

"Estados Unidos, como hemos dicho, ha puesto sobre la mesa una propuesta importante. Hemos seguido esa propuesta y hemos propuesto alternativas", dijo. "Lamentablemente, hasta ahora, la Federación Rusa no ha dado una respuesta seria a esas propuestas".

Natasha Bertrand, de CNN, contribuyó a la elaboración de este artículo.