Billie Eilish está "muy feliz" por su relación con Jesse Rutherford

Billie Eilish revela quién es el hijo favorito de su madre en "SNL" (2021) 1:35

(CNN) -- Las cosas avanzan bien entre Billie Eilish y su novio, Jesse Rutherford.

La cantante, de 20 años, dice que está muy contenta de salir con el líder de Neighbourhood, de 31, a pesar de las críticas sobre su diferencia de edad.

Eilish habló con Vanity Fair de su relación. "Es realmente genial, y estoy muy emocionada y muy feliz por eso", dijo.

"Me las arreglé para alcanzar (...) [en mi vida] un punto en el que no solo me conocía una persona que yo pensaba que era la más p**** sexy viva, sino que tuve sexo con él", dijo. "¿Es un chiste?... Es Jesse Rutherford, gente".

La cantante dijo además que su "lenguaje del amor" es "el contacto físico".

publicidad

"Aparte de eso, la libertad (...) ya sabes, no quiero que me controlen", dijo. "Quiero que confíen en mí y quiero poder tener espacio, y quiero amor y atención. Y la admiración por igual es realmente importante", agregó.

Eilish añadió que Rutherford la inspira y que ella hace lo mismo por él.

"Es realmente genial", dijo.

Este es el sexto año que Eilish participa en una entrevista anual con Vanity Fair, lo que se ha convertido en una especie de tradición.

"Significan mucho para mí", dijo sobre las charlas anuales.