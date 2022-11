Una mujer se reencuentra con su hija, que fue secuestrada hace 51 años, gracias a una prueba de ADN

(CNN) -- Una familia en Fort Worth, Texas, logró reencontrarse con su hija que fue secuestrada hace más de cinco décadas, cuando era bebé, gracias a una coincidencia de ADN del servicio de ascendencia 23andMe, anunció la familia este domingo.

Melissa Highsmith tenía solo 22 meses en 1971 cuando supuestamente fue secuestrada por una mujer que fue contratada para cuidarla, según publicaciones de la familia a lo largo de los años.

Highsmith, criada con el nombre de Melanie, ha vivido en Fort Worth durante mucho tiempo de su vida, sin saber que cuando era bebé fue reportada como desaparecida, reportó la cadena KTVT, afiliada de CNN.

La mujer no tenía idea de que su familia la estaba buscando hasta que se comunicaron con ella a través de Facebook, le dijo a la KTVT. Al principio, pensó que el mensaje podría ser una estafa.

"Mi padre me envió un mensaje de texto en Messenger y me dijo: 'He estado buscando a mi hija durante 51 años'", dijo Highsmith a KTVT.

La familia encontró a Highsmith a través de una coincidencia de ADN en 23andMe, informó KTVT.

“Le pregunté a la persona que me crió: '¿Hay algo que necesites decirme?' y confirmó que ella sabía que yo era la bebé Melissa, así que eso lo volvió real”, dijo Highsmith a la afiliada.

Los padres de Highsmith se reunieron con ella por primera vez este sábado e hicieron más “pruebas de ADN oficiales y legales”, escribió la familia en línea.

“Aunque en el momento en que vimos sus fotos, nos enteramos de su marca de nacimiento y nos dimos cuenta de que su 'fecha de cumpleaños' era tan cerca a la de nuestra Melissa, SABÍAMOS sin lugar a dudas que esta era NUESTRA NIÑA”, agregó la familia en una publicación de Facebook anunciando la noticia.

Un perfil del caso de Highsmith del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas señala que la bebé desaparecida tenía una marca de nacimiento en la parte superior de la espalda. El informe también incluye un boceto de la supuesta niñera y fotos de la progresión de la edad de Melissa.

“Simplemente no podía creerlo”, dijo su madre, Alta Apantenco, a KTVT, entre lágrimas, recordando la reunión. “Pensé que nunca la volvería a ver”.

“Nuestro hallazgo de Melissa se debió únicamente al ADN, no a la participación de la policía o el FBI, la participación de podcasts o incluso las propias investigaciones o especulaciones privadas de nuestra familia”, escribió uno de los miembros de la familia Highsmith en Facebook.

El Departamento de Policía de Fort Worth estaba “encantado” de que 23andMe reuniera a Melissa con su familia, dijo este lunes en un comunicado, y agregó que realizaría pruebas de ADN oficiales para confirmar la identidad de Melissa.

El estatuto de limitaciones penales expiró 20 años después del cumpleaños número 18 de Melissa, pero el departamento dijo que continuaría la investigación para “descubrir toda la información disponible sobre el secuestro de Melissa que ocurrió hace 51 años”.

En el momento de la desaparición de Highsmith, su madre dijo que puso un anuncio en el periódico buscando una niñera para cuidar a su bebé mientras ella trabajaba, informó el Fort Worth Star-Telegram.

Apantenco dijo que una mujer respondió al anuncio y se ofreció a cuidar a Melissa en su casa, informó el periódico. Cuando esa mujer llegó a recoger a la bebé, dijo, la compañera de cuarto de Apantenco estaba cuidando a la niña. La compañera de cuarto le entregó el bebé a la mujer, le dijo al periódico, y la mujer nunca regresó.

El incidente siempre ha perseguido a Apantenco, quien tuvo cuatro hijos más, según la familia Highsmith.

“Mi mamá hizo lo mejor que pudo con los recursos limitados que tenía. No podía arriesgarse a que la despidieran. Entonces, ella confió en la persona que dijo que cuidaría a su hijo”, dijo Sharon Highsmith, la hermana menor de Melissa, en un comunicado.

“Durante 50 años, mi mamá ha vivido con la culpa de perder a Melissa. También ha vivido con acusaciones comunitarias y nacionales de que lastimó o mató a su propio bebé. Estoy tan contenta de tener a Melissa de regreso. También estoy agradecida de que tengamos una vindicación para mi madre”, añadió.

La familia dice que quiere que otros a quienes les faltan seres queridos sigan creyendo.

“Nunca pierdan la esperanza”, dijo Sharon. “Persigan todas las pistas”.