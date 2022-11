Mundial de Qatar 2022: ¿qué partidos se juegan hoy, 29 de noviembre? horarios y enfrentamientos

¡El goleador del Mundial es ecuatoriano! 1:00

(CNN Español) -- Este martes inicia la tercera ronda de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, con partidos clave en los grupos A y B. Algunos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda.

Por el Grupo A, Ecuador y Senegal tienen iguales posibilidades matemáticas de avanzar, por ello buscarán una victoria para asegurar su paso a octavos de final. Países Bajos, primero del grupo, deberá asegurar su victoria ante un Qatar ya desclasificado, pero que buscará un cierre del torneo dando la pelea para conseguir al menos una victoria en casa.

Por otra parte, en el Grupo B, están programados dos partidos en los que Inglaterra, Irán y Estados Unidos tienen las mismas posibilidades de avanzar. Inglaterra, por su parte, llega con el liderazgo de su grupo, por lo que esperan un partido cómodo ante Gales, que suma una derrota y un empate en esta fase y es el equipo que menos posibilidades tiene de seguir adelante en este grupo.

Este martes se definen los primeros clasificados a octavos de final.

Partidos de hoy, 22 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Estos son todos los partidos que tendrán lugar este 22 de noviembre y la hora a la que darán comienzo:

Países Bajos - Qatar

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami ) - 7 a.m. (horario del Pacífico)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Ecuador - Senegal

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami ) - 7 a.m. (horario del Pacífico)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Irán - Estados Unidos

Hora local en Qatar: 10 p.m.

Estados Unidos: 12 p.m. (hora de Miami) - 9 a.m. (hora del Pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia 12 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 8 p.m.

Gales - Inglaterra

Hora local en Qatar: 10 p.m.

Estados Unidos: 12 p.m. (hora de Miami) - (hora del Pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia 12 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 8 p.m.