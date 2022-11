El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias 'La Barbie', "no está actualmente bajo custodia federal" de EE.UU.

Edgar Valdez Villareal conocido como 'La Barbie' (C) durante su presentación ante la prensa el 31 de agosto de 2010 en la Ciudad de México. (Crédito: AFP/Getty Images)

(CNN Español) — El narcotraficante mexicanoestadounidense Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", "no está actualmente bajo custodia federal" de Estados Unidos, confirmó a CNN Benjamin O'Cone, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de ese país (BoP, for sus siglas en inglés), este martes.

CNN verificó este martes que Valdez Villarreal no figura en la página de internet para encontrar a personas bajo custodia del BoP. Al consultar por qué, el portavoz informó lo anterior y explicó que hay “varias razones” por las que eso puede ocurrir.

“Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo la custodia de BoP y que no han completado su sentencia pueden estar fuera de la custodia de BoP por un período para audiencias judiciales, tratamiento médico o por otras razones”, detalló. Y agregó que no proporcionan información específica sobre el estatus de reclusos que no están bajo su custodia, por motivos de “seguridad o privacidad”.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le consultó sobre el tema durante su conferencia matutina este martes. El mandatario manifestó que solo cuenta con información de la prensa.

López Obrador afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad y Protección Ciudadana está pidiendo información para saber el paradero de Valdez Villarreal.

"Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, en el transcurso del día, o mañana, se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para que ver qué es lo que está sucediendo”, señaló López Obrador.

El 11 de junio de 2018, Valdez Villarreal recibió una sentencia en Estados Unidos a 49 años y un mes en prisión federal por cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Valdez Villarreal, lugarteniente del cartel de los capos Beltrán Leyva, es acusado de traficar miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2006. Fue detenido en agosto de 2010. En septiembre de 2015 fue extraditado a Estados Unidos junto con varios importantes capos del narcotráfico.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer sobre el paradero de Valdez Villarreal, y espera respuesta. También contactó al abogado que lo representó durante el juicio en Atlanta, donde fue sentenciado Wilmer “Buddy” Parker, quien manifestó no tener conocimiento de esta posible liberación, y agregó que no tiene más comentarios sobre el tema. CNN se comunicó con la oficina del fiscal del Distrito Norte del estado de Georgia, sin que hasta ahora respondiera a repetidas llamadas y correos electrónicos.

Gustavo Valdés colaboró con este informe.