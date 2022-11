Bad Bunny es el artista más reproducido de Spotify en el mundo, otra vez

Taylor Swift rompe récords en los American Music Awards 1:01

(CNN) -- Tal vez el año del conejo llegó antes de lo esperado: Bad Bunny fue el artista más reproducido de Spotify en todo el mundo en 2022, su tercer año consecutivo.

La superestrella puertorriqueña una vez más dominó Spotify Wrapped, el resumen anual del servicio de streaming que muestra los artistas y las canciones que los usuarios escucharon durante el año. Entre los cinco mejores artistas del año en todo el mundo también se encuentran Taylor Swift, The Weeknd y los íconos del K-Pop BTS.

Bad Bunny ya era una estrella, pero este año fue todo un éxito para el cantante de “Moscow Mule”. Su exitoso álbum “Un Verano Sin Ti”, que se convirtió en el primer disco íntegramente en español en ser nominado a álbum del año en los próximos premios Grammy, también fue el álbum más reproducido de Spotify en todo el mundo este año.

Para honrar el logro de Bad Bunny, Spotify dijo que convertiría el icono de corazón en el diseño que se ve en la carátula del álbum "Un Verano Sin Ti", una versión que apareció como un globo en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's este año.

En Estados Unidos, Drake llegó a la cima como el artista más reproducido del año, seguido de Swift. Kanye West, quien ha sido ampliamente criticado por hacer múltiples comentarios antisemitas en las últimas semanas, también apareció entre los cinco primeros.

No se preocupen, directioners: Harry Styles también obtuvo un primer lugar este año. Su sencillo "As It Was" del álbum nominado al Grammy "Harry's House" fue la canción más reproducida del año en todo el mundo. Naturalmente, las canciones de Bad Bunny también aparecieron en el top cinco mundial, con los sencillos “Me Porto Bonito” y “Tití Me Preguntó” en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El cantante independiente convertido en el favorito de TikTok, Steve Lacy, hizo su primera aparición en las clasificaciones de Spotify Wrapped este año, con su omnipresente canción "Bad Habit" como la tercera canción más reproducida en EE.UU. También estuvieron presentes Glass Animals y el rapero Jack Harlow, cuyas canciones "Heat Waves" y "First Class" primero ganaron tracción en línea.

Sigue leyendo para conocer a los mejores artistas y canciones del año:

Artistas más reproducidos a nivel mundial

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Artistas más reproducidos en EE.UU.

Drake

Taylor Swift

Bad Bunny

Kanye West

The Weeknd

Álbumes más reproducidos a nivel mundial

“Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny

“Harry’s House”, Harry Styles

“SOUR”, Olivia Rodrigo

”=”, Ed Sheeran

“Planet Her”, Doja Cat

Canciones más reproducidas a nivel mundial

“As It Was”, Harry Styles

“Heat Waves”, Glass Animals

“STAY (with Justin Bieber)” , The Kid LAROI

“Me Porto Bonito”, Bad Bunny feat. Chencho Corleon

“Tití Me Preguntó”, Bad Bunny

Canciones más reproducidas en EE.UU.