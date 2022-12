Las declaraciones de impuestos federales de Donald Trump llegan a comisión de la Cámara de Representantes

Trump no quiere revelar sus declaraciones de impuestos, ¿por qué? 2:32

(CNN) -- La comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes ahora tiene en su poder las declaraciones de impuestos federales del expresidente Donald Trump correspondientes a seis años, lo que marca el final de un esfuerzo de años por parte de los demócratas para indagar sobre uno de los detalles personales mejor guardados del exmandatario.

"El (Departamento del) Tesoro cumplió con la decisión judicial de la semana pasada”, informó un portavoz de la entidad a CNN este miércoles.

El funcionario no proporcionó ninguna información adicional. Las cortes federales determinaron que la Cámara podía solicitar seis años de las declaraciones de impuestos de Trump, después de que la comisión las pidiera inicialmente en 2019 y nuevamente en 2021, según los registros judiciales públicos. Varios jueces, incluidos aquellos designados por republicanos, decidieron que la Cámara tenía el poder de solicitar las declaraciones del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).

El Tesoro se negó a comentar si los miembros de la comisión accedieron a los documentos, según un funcionario del departamento.

La comisión, que dirige el representante demócrata Richard Neal de Massachusetts, había buscado obtener seis años de registros fiscales de Trump, principalmente desde el momento en que se desempeñó como presidente. Eso incluía registros de Trump como individuo y varias de sus entidades corporativas.

No se espera que los documentos se divulguen inmediatamente al público.

Neal dijo este miércoles que los demócratas se reunirían como grupo para discutir cómo manejar las declaraciones de impuestos y obtener asesoramiento legal sobre cómo proceder. Sin embargo, tal reunión aún no ha sido programada, dijo.

El congresista se negó a mencionar si darían a conocer públicamente alguna de las declaraciones. “El siguiente paso es tener una reunión del grupo legislativo demócrata”, dijo.

El equipo legal de Trump intentó continuamente mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y recurrió a la Corte Suprema, compuesta por tres de sus designados, después de que perdió en un tribunal inferior.

“Ningún Congreso ha ejercido nunca sus poderes legislativos para exigir las declaraciones de impuestos de un presidente”, argumentó Trump ante la Corte Suprema, mientras advertía sobre las “implicaciones de gran alcance” del fallo del Circuito de la ciudad de Washington. Había señalado que la forma en que los tribunales inferiores abordaron la solicitud de la Cámara de Representantes contradecía el fallo de la Corte Suprema en el caso Mazars, con respecto a una citación que la Cámara de Representantes emitió a la firma de contabilidad de Trump para su información fiscal.

Las declaraciones de impuestos de Trump han sido en gran medida un misterio desde que se lanzó por primera vez a la Presidencia.

Durante su campaña de 2016, Trump rompió con las normas de las elecciones presidenciales y se negó a presentar sus declaraciones de impuestos para la revisión pública. También se mantuvieron en privado después de que asumió el cargo.

Estar bajo la auditoría del IRS no impide que alguien publique sus declaraciones de impuestos. Pero eso no ha evitado que Trump lo use como defensa contra la divulgación de su información financiera.

En 2016, Trump publicó una carta de sus abogados fiscales que confirmaban que estaba bajo auditoría. Pero la carta también decía que el IRS terminó de revisar los impuestos de Trump desde 2002 hasta 2008. Trump no publicó sus declaraciones de impuestos de esos años, a pesar de que las auditorías habían terminado.

Un reporte expansivo de The New York Times en 2020 encontró que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir de 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó.

Tierney Sneed y Paul LeBlanc, los dos de CNN, contribuyeron a este reporte.