Familiar de las víctimas de homicidio en Riverside pide ser cuidadosos sobre el uso de las redes y la seguridad de los menores

(CNN) -- Una mujer cuyos padres y hermana murieron la semana pasada en un presunto triple homicidio en Riverside, California, insta a las familias a hablar con sus hijos sobre la seguridad en línea.



Michelle Blandin, cuyo padre, Mark Winek, de 69 años; su madre, Sharie Winek, de 65 años; y su hermana, Brooke Winek, de 38 años, murieron el 25 de noviembre, advirtió a los padres que supervisen el comportamiento de sus hijos en Internet.

"Padres, por favor, conozcan la actividad en línea de sus hijos, hagan preguntas sobre lo que hacen y con quién hablan. Cualquiera puede decir que es otra persona y usted podría estar en esta situación", dijo Blandin en una conferencia de prensa.

Austin Lee Edwards, un expolicía de Virginia que se cree que mató a los tres integrantes de la familia, murió en un tiroteo mientras intentaba huir de las autoridades, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Riverside.

Los detectives dijeron que creen que Edwards, de 28 años, de North Chesterfield, Virginia, había conocido a un pariente adolescente de las víctimas a través del "catfishing", una forma de engaño en línea en la que alguien se hace pasar por otra persona.

Edwards mantuvo un "romance inapropiado en línea" con su sobrina de 15 años, dijo Blandin.

"Juró proteger y, sin embargo, no lo hizo", continuó. "En cambio, se aprovechó de los más vulnerables".

Blandin agradeció a su comunidad su vigilancia, señalando que un vecino de toda la vida llamó a la policía por un vehículo sospechoso en la calle cerca de la casa de sus padres, y suplicó que se le siguiera apoyando.

Esa llamada "salvó la vida de mi sobrina", afirmó. "Y ese vecino para nosotros es un héroe".

Blandin rompió en llanto cuando dijo que era "demasiado tarde" para salvar a su padre, su madre y su hermana. Describió a su hermana Brooke como una "madre soltera y cariñosa que hizo todo lo posible para criar a sus dos hijas adolescentes con amor".

"Para mis dos jóvenes sobrinas que ahora se quedaron sin madre, esperamos que esta comunidad pueda rodearlas con sus brazos e impulsarlas", dijo. "Tienen el camino más difícil por delante ya que son menores de edad y no entienden todo lo que ha pasado".

Lo que sabemos del brutal triple homicidio

Edwards conoció a la joven de 15 años por internet, donde se hizo pasar por un adolescente, dijo el jefe de policía de Riverside, Larry González, en la rueda de prensa. Las autoridades aún no saben cuánto duró su relación ni qué plataformas utilizó el sospechoso para comunicarse con la menor.

El expolicía viajó desde Virginia a California, donde la adolescente vivía con su familia. Luego estacionó su auto en la entrada de un vecino y se dirigió a pie a la casa de ella, según la policía. En algún momento de la mañana del viernes, la policía cree que asesinó a la madre, el abuelo y la abuela de la niña.

Luego Edwards volvió a su auto con la adolescente. La policía comenzó a buscarlo después de recibir una llamada para un control de bienestar el viernes por la mañana sobre una joven angustiada que había subido a un auto rojo con un hombre, así como una llamada sobre el incendio de una casa unas casas más abajo del control de bienestar.

Cuando los bomberos llegaron a la casa en llamas, encontraron a las tres víctimas de asesinato tendidas en la entrada.

La causa exacta y la forma de su muerte aún están pendientes.

Unas horas después de que se encontraran los cuerpos y se recibiera el control de bienestar, el expolicía fue visto conduciendo con la adolescente por el condado de San Bernadino, según el comunicado. Intercambió disparos con los agentes del sheriff que intentaban detenerlo y fue abatido por los agentes.

La adolescente resultó ilesa y fue puesta bajo custodia protectora en el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Riverside, según la policía. Actualmente está bajo un extenso tratamiento médico, indicó en la conferencia de prensa Alison Saros, abogada y amiga de la familia desde hace mucho tiempo.

"Este será el evento más traumático de su vida, estoy seguro", dijo en la conferencia el funcionario de información pública de la Policía de Riverside, Ryan Railsback.

"No sabemos todavía si fue amenazada, coaccionada. No lo reportamos como un secuestro en este momento", dijo, señalando que no tienen ninguna razón para creer que ella fue cómplice en el incendio y los homicidios. Se desconoce si se habían conocido previamente en persona.

Los agentes llevan a cabo una investigación digital para comprender mejor la relación entre el sospechoso y la víctima, pero esto "llevará bastante tiempo", añadió. También se llevan a cabo entrevistas con la adolescente, pero "no podemos abrumarla con todo", afirmó.

La policía no tiene conocimiento de ninguna otra víctima en este momento, dijo Railsback.

Robert Olsen, un detective de la policía de Riverside asignado al Equipo de Explotación Infantil del Condado de Riverside que asesora la investigación, dijo a CNN que el delito era más grave que el simple “catfishing”.

"Esto es una incitación sexual en línea de una menor. Se trata de un delito federal, un delito estatal y un asesinato", explicó.

Olsen concordó con los comentarios de Blandin e instó a los padres a "prestar atención" a la actividad en línea de sus hijos.

"Creo que te sorprendería saber cuántos padres no prestan atención a la actividad de sus hijos en Internet", dijo Olsen. “Creo que hay que empezar desde pequeños: en cuanto se pone un dispositivo inteligente en manos de un niño, ya sea de cuatro o cinco años, hay que empezar a vigilar ese dispositivo".

"De este modo, cuando se conviertan en adolescentes y se vean envueltos en algo similar a esto, se sentirán cómodos contándolo", afirmó.

Edwards había renunciado a la Policía Estatal de Virginia en octubre, según la agencia. Entró en la academia de policía en julio de 2021 y recientemente trabajaba en la oficina del sheriff del condado Washington en Virginia, dicen los detectives de California.

"Es impactante y triste para toda la comunidad de las fuerzas del orden que una persona tan malvada y perversa pueda infiltrarse en las fuerzas del orden mientras oculta su verdadera identidad como depredador y asesino", comentó el sheriff del condado Washington, Blake Andis, en un comunicado de prensa. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Winek, sus amigos, los agentes y todos los afectados por este crimen atroz".

Amanda Watts y Tina Burnside contribuyeron con este reportaje.