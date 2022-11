Manifestantes iraníes celebran la derrota de su equipo en el Mundial; hay temor por la seguridad de los jugadores a su regreso al país

Festejan en Irán la derrota de su selección de fútbol en Qatar 3:11

(CNN) -- La derrota de Irán en el Mundial de Fútbol ante Estados Unidos fue recibida con celebraciones en Teherán y otras ciudades iraníes este martes por la noche, mientras los manifestantes festejaban la salida del país del torneo como un golpe al régimen gobernante.



La nación fue eliminada del torneo en Qatar tras su derrota por 1-0 este martes, poniendo fin a una campaña que se ha visto ensombrecida por las protestas antigubernamentales que han hecho estragos durante meses en el país.

Sin embargo, la seguridad de los jugadores iraníes que regresan a casa a través del Golfo Pérsico es motivo de preocupación, después de que el equipo se negara inicialmente a cantar el himno nacional de Irán antes de su primer partido, en una aparente muestra de solidaridad con los manifestantes. También se amenazó a las familias del equipo con encarcelarlas y torturarlas antes del partido, dijo una fuente implicada en la seguridad de los partidos.

Los habitantes de varias ciudades iraníes celebraron desde el interior de sus casas y edificios residenciales momentos después del pitido final, que se produjo en las primeras horas del miércoles hora local, mientras que los videos publicados en las redes sociales mostraban a la gente tocando el claxon de sus autos, coreando y silbando.

"Estoy feliz, esto es el gobierno perdiendo ante el pueblo", dijo este miércoles a CNN un testigo de las celebraciones en una ciudad de la región kurda, que CNN no nombra por motivos de seguridad.

El grupo de derechos iraníes Hengaw, con sede en Noruega, publicó varios videos de escenas similares. La gente en Paveh está celebrando la derrota de la selección nacional de Irán frente a la de Estados Unidos en el Mundial de Fútbol de Qatar, y están cantando "Abajo los Jash (traidores)", dijo Hengaw en una publicación.

publicidad

Las manifestaciones han sacudido Irán durante varios meses, provocando una represión mortal por parte de las autoridades. El levantamiento nacional se inició con la muerte de Mahsa (también conocida como Zhina) Amini, una mujer kurda-iraní de 22 años que murió a mediados de septiembre tras ser detenida por la policía de la moral del país. Desde entonces, los manifestantes de todo Irán se han unido en torno a una serie de quejas contra el régimen.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que el país se encuentra en una "crisis de derechos humanos en toda regla" mientras las autoridades reprimen las protestas.

El fútbol se ha convertido en un punto de tensión cada vez mayor en las últimas semanas, ya que el Mundial ha centrado la atención mundial en la agitación del país.

Y los aficionados que siguen a la selección en Qatar están cada vez más divididos en cuanto a su apoyo. "Nuestro equipo ha sido secuestrado", declaró a CNN Farshad Soheil, un aficionado de mucho tiempo. "Ya no representa al pueblo de Irán".

Soheili dijo que el régimen de Irán ha conseguido politizar y convertir en arma al equipo, y se mostró crítico con los jugadores por no hacer una declaración más grande sobre las protestas. "Fue una oportunidad histórica desperdiciada", dijo Soheili.

Antes del partido de este martes, muchos seguidores dijeron que no querían que ganara Irán. "La razón no es futbolística, sino política", dijo a CNN otro aficionado llamado Farshid, que no reveló su apellido por razones de seguridad.

"Tengo emociones y sentimientos encontrados", dijo Farshid desde Doha. "Soy un apasionado partidario de Irán, pero hoy, por desgracia, no puedo ser partidario de la selección nacional debido a la situación actual que se está produciendo y a que el gobierno intenta secuestrar el juego y el deporte y utilizarlo como plataforma para comprar credibilidad y mostrar que todo lo que está ocurriendo en Irán es normal".

Farshid afirmó que muchos seguidores a favor del régimen también han asistido a los partidos de Irán en el Mundial de Qatar y han creado un ambiente muy tenso para otros aficionados iraníes al intentar interferir en sus entrevistas con los medios de comunicación.

Preocupación por los jugadores que regresan

La selección de Irán habría pasado a la segunda ronda del Mundial con una victoria o un empate contra Estados Unidos, pero el equipo volverá a casa tras su eliminación en la fase de grupos.

"Siento mucho en nombre de nuestros jugadores, de nuestro grupo, que no hayamos podido tener nuestra oportunidad de clasificarnos para la siguiente ronda", dijo el mediocampista Saeid Ezatolah a los periodistas tras el partido. "Espero que nuestros aficionados y nuestra gente en Irán nos perdonen. Y lo siento, eso es todo".

El regreso del equipo será vigilado de cerca por el temor a que los jugadores se enfrenten a represalias por una breve muestra de apoyo a las protestas, que atrajeron la atención internacional y los elogios de los grupos de derechos humanos.

La bandera y el himno nacional del país han sido rechazados por los manifestantes como símbolos del régimen actual. Y, tras la negativa de los jugadores iraníes a cantar el himno nacional de Irán en su partido inaugural contra Inglaterra el 21 de noviembre, una fuente implicada en la seguridad de los partidos dijo a CNN que los jugadores fueron convocados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC).

La fuente afirmó que les dijeron que sus familias se enfrentarían a "violencia y tortura" si no cantaban el himno nacional o si se sumaban a cualquier protesta política contra el régimen de Teherán.

Los jugadores cantaron el himno este martes y antes de su segundo partido contra Gales el pasado viernes, que supuso la victoria de Irán por 2-0.

Horas antes de que comenzara el partido del martes, las autoridades iraníes informaron de que un antiguo miembro de la selección nacional de fútbol, Parviz Boroumand, que fue detenido este mes por sus críticas al gobierno, había sido puesto en libertad bajo fianza, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Boroumand había sido detenido a mediados de noviembre durante las protestas en Teherán, según informaron los medios de comunicación iraníes. Anteriormente, este martes, el futbolista kurdo-iraní Voria Ghafouri también fue puesto en libertad bajo fianza.

El legendario futbolista iraní Ali Karimi, en ocasiones apodado el "Maradona asiático", ha declarado entretanto que ha recibido amenazas de muerte a través de los miembros de su familia después de haber apoyado las protestas.

El gobierno lo ha descrito como uno de los "principales líderes" de las manifestaciones, y emitió una orden de arresto contra él a principios de octubre, acusándolo de "armonizar con el enemigo" y "alentar disturbios", según el Consejo Supremo de la Judicatura de Irán, cargos que se castigan con la muerte.

-- Sam Kiley y Hamdi Alkhshali de CNN contribuyeron con este reportaje.