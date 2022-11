Los mejores memes de la eliminación de México por el desempate: el Canelo es protagonista

(Crédito: Getty Images)

(CNN Español) -- México ganó el último partido de la fase de grupos, pero no le alcanzó. Tenía que golear a Arabia Saudita, pero no lo hizo. Tenía que esperar que Argentina goleara a Polonia, pero no ocurrió. México es un "pero" perpetuo en Mundiales.

El Tri quedó eliminado de Qatar 2022 por diferencia de gol: empatado en puntos con Polonia pero le marcaron más goles. Adiós al sueño mexicano, adiós al proyecto mundialista del Tata Martino.

Aunque faltaron goles, en redes sociales el humor no faltó. Una lluvia de memes inundó las páginas en internet. El protagonista fue nada más y nada menos que Saúl "Canelo" Álvarez, quien había criticado a Messi esta semana por presuntamente patear la camiseta mexicano y que terminó pidiendo perdón por su "pasión".

Que chiquito que es México, la boqueo desde el primer partido contra Arabia y se quedaron FUERA AJSDJASJDJADSAJ totalmente fue el KARMA pic.twitter.com/TXMa8hL5H2 — dem (@d3mb_) November 30, 2022

ESCUCHEN, CORRAN LA BOLA

PARA CANELO Q VUELVE EN 1ERA RONDA pic.twitter.com/X864OQHxpT — ℓαυтαяσ (@_JugadorNro12) November 30, 2022

Mexico 2 - 1 Arabia Saudita pic.twitter.com/tVFDEabIp7 — El Gallinazo (@ElGallinazo) November 30, 2022

AFUERA MÉXICO, SEGUI HABLANDO CANELO pic.twitter.com/2D8pBySM9s — Mariano (@mariandalesio) November 30, 2022

Oficialmente el #Canelo se convierte en el primer deportista en la historia que se está peleando con un meme y va perdiendo xdddddddd pic.twitter.com/gBmfXKFrP7 — Fulton Valarezo (@Fultonvalarezor) November 29, 2022

La selección después de recibir el gol de Arabia al 94’ y con eso sellar la peor participación de México en décadas: pic.twitter.com/l0ZNWBYF6u — Immobile (@CiroReyes19) November 30, 2022

Todo México deseando que Messi hubiese marcado el penal y que ganaran 3-0 Canelo Álvarez: pic.twitter.com/YCUQvZAS5V — Rubinho Nazario 🇧🇷 (@RubenEscanor2) November 30, 2022