¿Qué pasó entre Leo Messi y Robert Lewandowski? Lo que sabemos tras el enfrentamiento Argentina - Polonia

(CNN Español) -- ¿Qué fue lo que sucedió entre Leo Messi y Robert Lewandowski? Después del cruce del miércoles entre Argentina y Polonia, que le aseguro a la albiceleste su lugar en octavos de final de Qatar, esa fue la pregunta que quedó sin respuesta. El delantero del Barcelona finalmente dio algunas pistas.

El encontronazo entre Messi y Lewandowski durante el encuentro que se saldó con un 2 a 0 a favor de los argentinos no pasó desapercibido para nadie: el delantero polaco cometió una falta que detuvo a la estrella de la Scaloneta y cuando extendió el brazo y la mano en un aparente pedido de disculpas, la Pulga lo ignoró.

El intercambio entre los jugadores, que comparten una historia no exenta de tensiones, no terminó ahí. Al finalizar el partido —en una fecha que le aseguró a los dos equipos el pase a la próxima fase del Mundial— se pudo ver cómo mantenían un diálogo corto.

A la salida de la cancha le consultaron a Messi sobre esa conversación y respondió: "Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda en la cancha, como también en el vestuario, y de mí nunca van a salir cosas que nos decimos en la intimidad".

Este jueves, sin embargo, el polaco habló sobre el partido con la publicación alemana Bild y profundizó un poco más en el contenido de la conversación. “Hablamos un poco, bromeamos. Le dije a Messi que (yo) estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero que este tipo de cosas a veces son necesarias para el equipo”, dijo el polaco que también se aseguró continuar la carrera mundialista luego del encuentro entre México y Arabia Saudita que se disputó en simultáneo al de Argentina contra Polonia.

Anteriormente, luego de la finalización del partido, Lewandowski se había negado a ahondar en su intercambio con Messi.

La rivalidad futbolística de Messi y Lewandowski

Las dos estrellas de fútbol llegaron al Mundial de Qatar con una rivalidad que, según múltiples reportes, se remonta al Balón de Oro de 2021. Después de suspender la entrega del premio por la pandemia en 2020, France Football le otorgó el prestigioso premio a Leo Messi el año pasado por séptima vez en su carrera. Lewandowski, entonces jugador del Bayern Munich, se quedó con el premio del mejor delantero del año.

Messi dijo en la entrega del reconocimiento que Lewandowski se merecía el Balón de Oro de 2020 y que la revista que entrega el premio debía dárselo.

Este año, el capitán de la selección de Polonia se llevó el premio The Best que entrega la FIFA por segundo año consecutivo, imponiéndose frente a Messi y Mohamed Salah.

A diferencia del Balón de Oro, The Best se define, según la FIFA, con un jurado internacional "compuesto por los actuales entrenadores de todas las selecciones nacionales masculinas, los actuales capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas y un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional”. Messi votó por Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema, y cuando le preguntaron al respecto a Lewandowski el capitán dijo: "Para el Balón de Oro creo que me votó en segunda posición, pero ahora ha decidido votar de distinta manera. No puedo decir mucho más sobre esto. Sí puedo decir que yo le voté a él en segunda posición anoche".

Este martes, antes del duelo entre Polonia y Argentina, el entrenador del equipo europeo, Czeslaw Michniewicz, había insistido en que se trataba de un enfrentamiento entre dos equipos y no entre dos delanteros.

"Desde que se sortearon los grupos, el mundo entero ha estado esperando ver este partido (...) Es un partido entre Polonia y Argentina, no entre Lewandowski y Messi", dijo Michniewicz en una rueda de prensa. Y agregó: "No es un partido de tenis en el que van a jugar uno contra uno y todo el mundo va a esperar a ver quién saca un ace o un bonito globo. Robert necesita a sus compañeros y Messi también".