Una tormenta invernal llevará casi un metro de nieve al oeste de EE.UU.

(CNN) -- Más de 10 millones de personas en al menos nueve estados del oeste del país están bajo alerta invernal, incluyendo ciudades como Seattle y Salt Lake City, a medida que una tormenta invernal atraviesa la región.



La tormenta traerá hasta 76 cm de nieve a las Sierras, afectadas por la sequía, pero hará que los viajes sean "difíciles o imposibles".

"Las tormentas invernales consecutivas traerán períodos de viaje muy difícil a imposible sobre los pasos de la Sierra hasta el domingo", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Reno.

La nieve y la lluvia deberían comenzar a disminuir el viernes para la mayoría de las áreas antes de que entre el próximo sistema de tormentas a finales del sábado y principios del domingo.

Las tasas de nieve podrían alcanzar de 5 a 7 cm por hora el jueves y el viernes temprano. Esto, combinado con los fuertes vientos, podría llevar a condiciones casi de visibilidad nula.

"Hoy es el primer día del invierno meteorológico, y se siente como tal en el noroeste del Pacífico", dijo la oficina del NWS en Portland.

Mientras que en California podría caer casi 1 metro de nieve, en las Rocosas se esperan de 30 a 60 cm de nieve generalizada en lugares como Montana, Utah y las montañas de Colorado. Las fuertes precipitaciones a lo largo de la costa podrían superar 100 mm.

Para ciudades como Seattle y Portland se espera una mezcla de lluvia y nieve. Aunque esto limitará la cantidad de nieve que se acumule en el suelo, seguirá provocando problemas de desplazamiento gracias a las carreteras lodosas, y las temperaturas bajo cero crearán zonas de hielo negro.

Para la ciudad de Seattle, solo se esperan de 2,5 a 5 cm de nieve hasta el sábado, con un aviso de clima invernal hasta el viernes por la noche. Esto sería una nieve significativa y bastante rara para Seattle, una ciudad que tiene un promedio de nieve al año (9 cm) como Little Rock, Arkansas. De hecho, Seattle podría registrar más de la mitad de su nevada anual con esta tormenta invernal temprana.

También se ha emitido un aviso meteorológico invernal para Billings y Missoula, Montana, donde se pronostican nevadas de entre 2,5 a 7 cm, y de 7 a 15 cm, respectivamente.

Para Reno, Nevada, la elevación lo es todo. En la propia ciudad y a lo largo de las laderas se esperan de 2,4 a 10 cm, pero una vez que se superan los 5.000 pies de altitud, la previsión pasa a ser de 7 a 17 cm.

Salt Lake City también registrará algunos centímetros de nieve en la ciudad, donde se pronostican de 5 a 12 cm. Sin embargo, en las montañas, incluyendo Park City, los totales estarán más cerca de los 30 cm.

En Aspen, Colorado, que también está bajo vigilancia de avalanchas hasta el sábado por la mañana, los esquiadores pueden esperar de 12 a 25 cm.

