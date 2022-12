Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

¿Qué partidos se juegan hoy, 29 de noviembre?

Este martes inicia la tercera ronda de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, con partidos clave en los grupos A y B. Algunos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda.

Partidos de hoy, 29 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Estos son todos los partidos que tendrán lugar este 29 de noviembre y la hora a la que darán comienzo:

Países Bajos - Qatar

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami ) - 7 a.m. (horario del Pacífico)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Ecuador - Senegal

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami ) - 7 a.m. (horario del Pacífico)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Irán - Estados Unidos

Hora local en Qatar: 10 p.m.

Estados Unidos: 12 p.m. (hora de Miami) - 9 a.m. (hora del Pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia 12 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 8 p.m.

Gales - Inglaterra

Hora local en Qatar: 10 p.m.

Estados Unidos: 12 p.m. (hora de Miami) - (hora del Pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia 12 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 8 p.m.